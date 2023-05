Veja como cada deputado votou na sessão sobre o arcabouço fiscal

Ao todo, 372 deputados votaram a favor do texto substitutivo apresentado pelo relator Cláudio Cajado e 108 foram contra

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Sessão para a votação do novo arcabouço fiscal, aprovado com apoio de 372 deputados



A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, 23, o Projeto de Lei Complementar (PLP) 93/2023, que institui o novo arcabouço fiscal no país. Entre outras coisas, a proposta substitui o teto de gastos e cria novas regras fiscais para o Brasil. O placar foi de 372 votos favoráveis, 108 contrários e 1 abstenção. Como o site da Jovem Pan mostrou, a aprovação foi fruto de acordo construído entre lideranças e o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Porém, mesmo assim, o texto recebeu encaminhamento contrário do Partido Novo e da federação PSOL-Rede, enquanto o Partido Liberal – legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro – liberou a bancada, que deu 30 votos ao Palácio do Planalto. Após a aprovação do texto-base, os parlamentares também rejeitaram um destaque apresentado pela federação PSOL-Rede para suprimir os gatilhos fiscais incluídos na proposta por Cláudio Cajado. Outros destaques devem ser analisados nesta quarta-feira, 24, entre eles, textos que pedem a retirada do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) dos limites de gastos. Confira abaixo como cada deputado votou:

Votaram a favor:

Acácio Favacho (MDB-AP)

Adail Filho (Republican-AM)

Adilson Barroso (PL-SP)

Adolfo Viana (PSDB-BA)

Adriano do Baldy (PP-GO)

Aécio Neves (PSDB-MG)

Afonso Motta (PDT-RS)

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB)

Airton Faleiro (PT-PA)

Alberto Mourão (MDB-SP)

Albuquerque (Republican-RR)

Alceu Moreira (MDB-RS)

Alencar Santana (PT-SP)

Alex Manente (Cidadania-SP)

Alex Santana (Republican-BA)

Alexandre Guimarãe (Republican-TO)

Alexandre Leite (União-SP)

Alfredinho (PT-SP)

Alfredo Gaspar (União-AL)

Alice Portugal (PCdoB-BA)

Aliel Machado (PV-PR)

Aluisio Mendes (Republican-MA)

Amanda Gentil (PP-MA)

Amaro Neto (Republican-ES)

Amom Mandel (Cidadania-AM)

Ana Paula Leão (PP-MG)

Ana Paula Lima (PT-SC)

Ana Pimentel (PT-MG)

André Ferreira (PL-PE)

André Figueiredo (PDT-CE)

André Fufuca (PP-MA)

Andreia Siqueira (MDB-PA)

Antonio Andrade (Republican-TO)

Antonio Brito (PSD-BA)

Antonio Carlos R. (PL-SP)

Arlindo Chinaglia (PT-SP)

Arnaldo Jardim (Cidadania-SP)

Arthur Lira (PP-AL)

Arthur O. Maia (União-BA)

Átila Lins (PSD-AM)

Átila Lira (PP-PI)

Augusto Coutinho (Republican-PE)

Aureo Ribeiro (Solidaried-RJ)

Bacelar (PV-BA)

Baleia Rossi (MDB-SP)

Bandeira de Mello (PSB-RJ)

Bebeto (PP-RJ)

Benedita da Silva (PT-RJ)

Benes Leocádio (União-RN)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Beto Richa (PSDB-PR)

Bohn Gass (PT-RS)

Bruno Farias (Avante-MG)

Bruno Ganem (Podemos-SP)

Caio Vianna (PSD-RJ)

Camila Jara (PT-MS)

Cap. Alberto Neto (PL-AM)

Carlos Gaguim (União-TO)

Carlos Gomes (Republican-RS)

Carlos Sampaio (PSDB-SP)

Carlos Veras (PT-PE)

Carlos Zarattini (PT-SP)

Carol Dartora (PT-PR)

Castro Neto (PSD-PI)

Célio Silveira (MDB-GO)

Célio Studart (PSD-CE)

Celso Russomanno (Republican-SP)

Celso Sabino (União-PA)

Cezinha Madureira (PSD-SP)

Charles Fernandes (PSD-BA)

Chiquinho Brazão (União-RJ)

Claudio Cajado (PP-BA)

Cleber Verde (Republican-MA)

Clodoaldo Magalhãe (PV-PE)

Cobalchini (MDB-SC)

Coronel Assis (União-MT)

Coronel Ulysses (União-AC)

Cristiane Lopes (União-RO)

Da Vitoria (PP-ES)

Dagoberto Nogueira (PSDB-MS)

Daiana Santos (PCdoB-RS)

Dal Barreto (União-BA)

Damião Feliciano (União-PB)

Dandara (PT-MG)

Dani Cunha (União-RJ)

Daniel Agrobom (PL-GO)

Daniel Almeida (PCdoB-BA)

Daniel Barbosa (PP-AL)

Danilo Forte (União-CE)

David Soares (União-SP)

Def. Stélio Dener (Republican-RR)

Del. Adriana A. (PT-GO)

Del. Fabio Costa (PP-AL)

Del. Matheus L. (União-PR)

Delegada Ione (Avante-MG)

Delegada Katarina (PSD-SE)

Delegado Marcelo (União-MG)

Delegado da Cunha (PP-SP)

Denise Pessôa (PT-RS)

Detinha (PL-MA)

Diego Andrade (PSD-MG)

Diego Coronel (PSD-BA)

Diego Garcia (Republican-PR)

Dilceu Sperafico (PP-PR)

Dilvanda Faro (PT-PA)

Dimas Fabiano (PP-MG)

Dimas Gadelha (PT-RJ)

Domingos Neto (PSD-CE)

Domingos Sávio (PL-MG)

Dorinaldo Malafaia (PDT-AP)

Dr Benjamim (União-MA)

Dr Fernando Máximo (União-RO)

Dr Victor Linhalis (Podemos-ES)

Dr. Francisco (PT-PI)

Dra. Alessandra H. (MDB-PA)

Duarte (PSB-MA)

Duda Salabert (PDT-MG)

Eduardo Bismarck (PDT-CE)

Eduardo Velloso (União-AC)

Eduardo da Fonte (PP-PE)

Elcione Barbalho (MDB-PA)

Elmar Nascimento (União-BA)

Emanuel Pinheiro N (MDB-MT)

Eriberto Medeiros (PSB-PE)

Erika Kokay (PT-DF)

Eunício Oliveira (MDB-CE)

Fabio Garcia (União-MT)

Fábio Macedo (Podemos-MA)

Fabio Reis (PSD-SE)

Fábio Teruel (MDB-SP)

Fausto Pinato (PP-SP)

Fausto Santos Jr. (União-AM)

Felipe Becari (União-SP)

Felipe Carreras (PSB-PE)

Felipe Francischin (União-PR)

Félix Mendonça Jr (PDT-BA)

Fernanda Pessôa (União-CE)

Fernando Coelho (União-PE)

Fernando Mineiro (PT-RN)

Fernando Monteiro (PP-PE)

Fernando Rodolfo (PL-PE)

Filipe Martins (PL-TO)

Flávia Morais (PDT-GO)

Flávio Nogueira (PT-PI)

Florentino Neto (PT-PI)

Franciane Bayer (Republican-RS)

Gabriel Mota (Republican-RR)

Gabriel Nunes (PSD-BA)

Geraldo Mendes (União-PR)

Geraldo Resende (PSDB-MS)

Gervásio Maia (PSB-PB)

Giacobo (PL-PR)

Gilberto Abramo (Republican-MG)

Gilson Daniel (Podemos-ES)

Glaustin da Fokus (PSC-GO)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

Greyce Elias (Avante-MG)

Guilherme Uchoa (PSB-PE)

Gustinho Ribeiro (Republican-SE)

Gutemberg Reis (MDB-RJ)

Helder Salomão (PT-ES)

Helena Lima (MDB-RR)

Henderson Pinto (MDB-PA)

Hercílio Diniz (MDB-MG)

Hugo Motta (Republican-PB)

Icaro de Valmir (PL-SE)

Idilvan Alencar (PDT-CE)

Igor Timo (Podemos-MG)

Ismael (PSD-SC)

Ismael Alexandrino (PSD-GO)

Isnaldo Bulhões Jr (MDB-AL)

Ivoneide Caetano (PT-BA)

Iza Arruda (MDB-PE)

Jack Rocha (PT-ES)

Jandira Feghali (PCdoB-RJ)

Jeferson Rodrigues (Republican-GO)

Jilmar Tatto (PT-SP)

João Daniel (PT-SE)

João Maia (PL-RN)

JoãoCarlosBacelar (PL-BA)

Jonas Donizette (PSB-SP)

Jorge Braz (Republican-RJ)

Jorge Goetten (PL-SC)

Jorge Solla (PT-BA)

José Airton (PT-CE)

José Guimarães (PT-CE)

José Nelto (PP-GO)

José Priante (MDB-PA)

José Rocha (União-BA)

Joseildo Ramos (PT-BA)

Josenildo (PDT-AP)

Josias Gomes (PT-BA)

JosimarMaranhãozi (PL-MA)

Josivaldo JP (PSD-MA)

Juarez Costa (MDB-MT)

Juliana Cardoso (PT-SP)

Julio Arcoverde (PP-PI)

Júlio Cesar (PSD-PI)

Julio Lopes (PP-RJ)

Juninho do Pneu (União-RJ)

Júnior Ferrari (PSD-PA)

Junior Lourenço (PL-MA)

Júnior Mano (PL-CE)

Keniston Braga (MDB-PA)

Kiko Celeguim (PT-SP)

Lafayette Andrada (Republican-MG)

Laura Carneiro (PSD-RJ)

Lázaro Botelho (PP-TO)

Lêda Borges (PSDB-GO)

Léo Prates (PDT-BA)

Leonardo Monteiro (PT-MG)

Leônidas Cristino (PDT-CE)

Leur Lomanto Jr. (União-BA)

Lídice da Mata (PSB-BA)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

Lindenmeyer (PT-RS)

Lucas Ramos (PSB-PE)

Luciano Alves (PSD-PR)

Luciano Amaral (PV-AL)

Luciano Azevedo (PSD-RS)

Luciano Bivar (União-PE)

Luciano Ducci (PSB-PR)

Luciano Vieira (PL-RJ)

Lucio Mosquini (MDB-RO)

Luis Carlos Gomes (Republican-RJ)

Luisa Canziani (PSD-PR)

Luiz Carlos Busato (União-RS)

Luiz Carlos Motta (PL-SP)

Luiz Couto (PT-PB)

Luiz Fernando (PSD-MG)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luiz Nishimori (PSD-PR)

LuizAntônioCorrêa (PP-RJ)

Luizianne Lins (PT-CE)

Lula da Fonte (PP-PE)

Marangoni (União-SP)

Marcelo Crivella (Republican-RJ)

Marcelo Lima (PSB-SP)

Marcelo Queiroz (PP-RJ)

Márcio Biolchi (MDB-RS)

Márcio Honaiser (PDT-MA)

Márcio Jerry (PCdoB-MA)

Márcio Marinho (Republican-BA)

Marco Bertaiolli (PSD-SP)

Marco Brasil (PP-PR)

Marcon (PT-RS)

Marcos A. Sampaio (PSD-PI)

Marcos Pereira (Republican-SP)

Marcos Soares (União-RJ)

Marcos Tavares (PDT-RJ)

Maria Arraes (Solidaried-PE)

Maria Rosas (Republican-SP)

Maria do Rosário (PT-RS)

Mário Heringer (PDT-MG)

Mário Negromonte J (PP-BA)

Marreca Filho (Patriota-MA)

Marussa Boldrin (MDB-GO)

Marx Beltrão (PP-AL)

Matheus Noronha (PL-CE)

Maurício Carvalho (União-RO)

Mauricio Neves (PP-SP)

MauroBenevides Fo. (PDT-CE)

Max Lemos (PDT-RJ)

Meire Serafim (União-AC)

Merlong Solano (PT-PI)

Mersinho Lucena (PP-PB)

Miguel Ângelo (PT-MG)

Milton Vieira (Republican-SP)

Misael Varella (PSD-MG)

Moses Rodrigues (União-CE)

Murillo Gouvea (União-RJ)

Murilo Galdino (Republican-PB)

Natália Bonavides (PT-RN)

Nely Aquino (Podemos-MG)

Neto Carletto (PP-BA)

Nilto Tatto (PT-SP)

Odair Cunha (PT-MG)

Olival Marques (MDB-PA)

Orlando Silva (PCdoB-SP)

Otoni de Paula (MDB-RJ)

Otto Alencar Filho (PSD-BA)

Padovani (União-PR)

Padre João (PT-MG)

Pastor Diniz (União-RR)

Pastor Gil (PL-MA)

Pastor Isidório (Avante-BA)

Paulão (PT-AL)

Paulinho Freire (União-RN)

Paulo A. Barbosa (PSDB-SP)

Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)

Paulo Azi (União-BA)

Paulo Foletto (PSB-ES)

Paulo Guedes (PT-MG)

Paulo Litro (PSD-PR)

Paulo Magalhães (PSD-BA)

Pedro Aihara (Patriota-MG)

Pedro Campos (PSB-PE)

Pedro Lucas F. (União-MA)

Pedro Lupion (PP-PR)

Pedro Paulo (PSD-RJ)

Pedro Uczai (PT-SC)

Pezenti (MDB-SC)

Pinheirinho (PP-MG)

Pompeo de Mattos (PDT-RS)

Professora Goreth (PDT-AP)

Rafael Simoes (União-MG)

Raimundo Costa (Podemos-BA)

Raimundo Santos (PSD-PA)

Reginaldo Lopes (PT-MG)

Reginete Bispo (PT-RS)

Reimont (PT-RJ)

Reinhold Stephanes (PSD-PR)

Renan Ferreirinha (PSD-RJ)

Renata Abreu (Podemos-SP)

Renildo Calheiros (PCdoB-PE)

Ricardo Abrão (União-RJ)

Ricardo Ayres (Republican-TO)

Ricardo Maia (MDB-BA)

Ricardo Silva (PSD-SP)

Roberto Duarte (Republican-AC)

Roberto Monteiro (PL-RJ)

Robinson Faria (PL-RN)

Rodrigo Estacho (PSD-PR)

Rodrigo Gambale (Podemos-SP)

Rodrigo de Castro (União-MG)

Rogéria Santos (Republican-BA)

Rogério Correia (PT-MG)

Romero Rodrigues (PSC-PB)

Rosângela Reis (PL-MG)

Roseana Sarney (MDB-MA)

Rubens Otoni (PT-GO)

Rubens Pereira Jr. (PT-MA)

Rui Falcão (PT-SP)

Ruy Carneiro (PSC-PB)

Samuel Viana (PL-MG)

Sargento Portugal (Podemos-RJ)

Saullo Vianna (União-AM)

Sergio Souza (MDB-PR)

Sidney Leite (PSD-AM)

Silvio Costa Filho (Republican-PE)

Silvye Alves (União-GO)

Simone Marquetto (MDB-SP)

Socorro Neri (PP-AC)

Sóstenes Cavalcant (PL-RJ)

Stefano Aguiar (PSD-MG)

Tabata Amaral (PSB-SP)

Tadeu Veneri (PT-PR)

Thiago Flores (MDB-RO)

Thiago de Joaldo (PP-SE)

Tião Medeiros (PP-PR)

Tiririca (PL-SP)

ToninhoWandscheer (PP-PR)

Valmir Assunção (PT-BA)

Vander Loubet (PT-MS)

Vermelho (PL-PR)

Vicentinho (PT-SP)

Vicentinho Júnior (PP-TO)

Vinicius Carvalho (Republican-SP)

Vinicius Gurgel (PL-AP)

Vitor Lippi (PSDB-SP)

Waldemar Oliveira (Avante-PE)

Washington Quaquá (PT-RJ)

Weliton Prado (Solidaried-MG)

Welter (PT-PR)

Wilson Santiago (Republican-PB)

Yandra Moura (União-SE)

Yury do Paredão (PL-CE)

Zé Neto (PT-BA)

Zé Silva (Solidaried-MG)

ZéHaroldoCathedral (PSD-RR)

Zeca Dirceu (PT-PR)

Zezinho Barbary (PP-AC)

Votaram contra:

Abilio Brunini (PL-MT)

Adriana Ventura (Novo-SP)

Afonso Hamm (PP-RS)

Alberto Fraga (PL-DF)

Amália Barros (PL-MT)

André Fernandes (PL-CE)

Bia Kicis (PL-DF)

Bibo Nunes (PL-RS)

Capitão Alden (PL-BA)

Capitão Augusto (PL-SP)

Carlos Jordy (PL-RJ)

Caroline de Toni (PL-SC)

Cb Gilberto Silva (PL-PB)

Célia Xakriabá (PSOL-MG)

Chico Alencar (PSOL-RJ)

Clarissa Tércio (PP-PE)

Coronel Meira (PL-PE)

Covatti Filho (PP-RS)

Daniel Freitas (PL-SC)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Daniela Reinehr (PL-SC)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Del. Éder Mauro (PL-PA)

Delegado Bilynskyj (PL-SP)

Delegado Caveira (PL-PA)

Delegado Palumbo (MDB-SP)

Delegado Ramagem (PL-RJ)

Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

Dr. Frederico (Patriota-MG)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Dr. Luiz Ovando (PP-MS)

Dr.Zacharias Calil (União-GO)

EduardoBolsonaro (PL-SP)

Eli Borges (PL-TO)

Erika Hilton (PSOL-SP)

Eros Biondini (PL-MG)

Evair de Melo (PP-ES)

Fabio Schiochet (União-SC)

FernandaMelchionna (PSOL-RS)

Filipe Barros (PL-PR)

Fred Linhares (Republican-DF)

General Girão (PL-RN)

General Pazuello (PL-RJ)

Geovania de Sá (PSDB-SC)

Gerlen Diniz (PP-AC)

Gilberto Nasciment (PSC-SP)

Gilson Marques (Novo-SC)

Gilvan Maximo (Republican-DF)

Gilvan da Federal (PL-ES)

Giovani Cherini (PL-RS)

Glauber Braga (PSOL-RJ)

Guilherme Boulos (PSOL-SP)

Gustavo Gayer (PL-GO)

Helio Lopes (PL-RJ)

Ivan Valente (PSOL-SP)

Jefferson Campos (PL-SP)

Joaquim Passarinho (PL-PA)

José Medeiros (PL-MT)

Julia Zanatta (PL-SC)

Junio Amaral (PL-MG)

Kim Kataguiri (União-SP)

Lincoln Portela (PL-MG)

Lucas Redecker (PSDB-RS)

Luiz Lima (PL-RJ)

Luiz P.O Bragança (PL-SP)

Magda Mofatto (PL-GO)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Marcelo Álvaro (PL-MG)

Marcelo Moraes (PL-RS)

Marcio Alvino (PL-SP)

Marcos Pollon (PL-MS)

Mario Frias (PL-SP)

Mauricio Marcon (Podemos-RS)

Mauricio do Vôlei (PL-MG)

Mendonça Filho (União-PE)

Messias Donato (Republican-ES)

Nicoletti (União-RR)

Nikolas Ferreira (PL-MG)

Osmar Terra (MDB-RS)

Pastor Eurico (PL-PE)

Pastor Henrique V. (PSOL-RJ)

Paulo Freire Costa (PL-SP)

Pedro Westphalen (PP-RS)

Pr.Marco Feliciano (PL-SP)

Prof Paulo Fernand (Republican-DF)

Prof. Reginaldo V. (PV-DF)

Professor Alcides (PL-GO)

Professora Luciene (PSOL-SP)

Rafael Prudente (MDB-DF)

Ricardo Guidi (PSD-SC)

Ricardo Salles (PL-SP)

Roberta Roma (PL-BA)

Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rosana Valle (PL-SP)

Rosângela Moro (União-SP)

Sâmia Bomfim (PSOL-SP)

Sanderson (PL-RS)

Sargento Fahur (PSD-PR)

Sgt. Gonçalves (PL-RN)

Silvia Cristina (PL-RO)

Silvia Waiãpi (PL-AP)

Soraya Santos (PL-RJ)

Talíria Petrone (PSOL-RJ)

Tarcísio Motta (PSOL-RJ)

Ten. Cel. Zucco (Republican-RS)

Túlio Gadêlha (Rede-PE)

Wellington Roberto (PL-PB)

Zé Trovão (PL-SC)

Se absteve:

Newton Cardoso Jr (MDB-MG)

Não participaram da votação:

AJ Albuquerque (PP-CE)

Altineu Côrtes (PL-RJ)

Antônia Lúcia (Republican-AC)

Antônio Doido (MDB-PA)

Augusto Puppio (MDB-AP)

Carlos Chiodini (MDB-SC)

Cel. Chrisóstomo (PL-RO)

Chris Tonietto (PL-RJ)

Coronel Fernanda (PL-MT)

Coronel Telhada (PP-SP)

Duda Ramos (MDB-RR)

Euclydes Pettersen (Republican-MG)

Fred Costa (Patriota-MG)

Heitor Schuch (PSB-RS)

João Leão (PP-BA)

Lebrão (União-RO)

Luis Tibé (Avante-MG)

Miguel Lombardi (PL-SP)

Rafael Brito (MDB-AL)

Renilce Nicodemos (MDB-PA)

Rodrigo Valadares (União-SE)

Silas Câmara (Republican-AM)

Sonize Barbosa (PL-AP)

Waldenor Pereira (PT-BA)

Zé Vitor (PL-MG)