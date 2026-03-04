Jovem Pan > Notícias > Política > PEC da Segurança Pública será votada direto no plenário, anuncia Motta

PEC da Segurança Pública será votada direto no plenário, anuncia Motta

Presidente da Casa afirma que proposta será convocada pela presidência e deliberada pelos deputados ainda nesta quarta-feira (4)

  • Por Nícolas Robert
  • 04/03/2026 15h26 - Atualizado em 04/03/2026 15h30
Reprodução / Youtube da Câmara dos Deputados Hugo Motta, presidente da Câmara, durante entrevista coletiva Hugo Motta, presidente da Câmara, durante entrevista coletiva

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será votada diretamente no plenário da Casa. Segundo ele, a decisão da presidência é convocar a matéria para que os deputados possam deliberar sobre o texto ainda nesta sessão.

“A decisão da presidência é avocar a PEC direta ao Plenário, para que ela possa ser deliberada hoje”, declarou.

Motta disse que a segurança pública é prioridade para a Câmara e que a proposta recebeu celeridade desde que foi enviada pelo governo federal. “Todos sabem que a pauta de Segurança Pública é prioridade para a Câmara dos Deputados. Desde que o governo encaminhou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da segurança no Brasil, nós demos totalmente celeridade e atenção a essa demanda”, afirmou.

O presidente lembrou que o texto foi inicialmente encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde teve a admissibilidade aprovada sob relatoria do deputado Mendonça Filho (União-PE). Em seguida, foi criada uma comissão especial para discutir o mérito da proposta.

Segundo Motta, o colegiado ouviu especialistas, representantes do governo federal, governadores e outros convidados ao longo dos últimos meses para aprimorar o texto. “Essa comissão se dedicou ao longo dos últimos meses a ouvir especialistas, autoridades do governo federal, governadores e personagens que pudessem colaborar e contribuir com o debate”, disse.

Ele reconheceu que a PEC não foi votada no fim de 2025, como inicialmente previsto. “Nem sempre o nosso tempo ou o do relator é o tempo da Casa. Mas chegamos ao momento em que o plenário precisa deliberar sobre essa matéria tão importante para o nosso país”, afirmou.

Mendonça Filho

Deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da PEC da Segurança Pública

Maioridade penal

Motta também informou que o ponto que previa a realização de um referendo sobre a redução da maioridade penal será retirado da proposta e tratado em um texto separado. “Não deliberaremos sobre esse referendo para o ano de 2028, para que a população brasileira possa decidir se quer ou não reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos”, declarou.

De acordo com o presidente da Câmara, a decisão de separar o tema busca evitar que a discussão sobre a redução da maioridade penal interfira no debate estrutural da segurança pública. “Trazer um tema como esse para uma pauta estrutural, como é a pauta da segurança, seria trazer para o debate um tema que nós entendemos que a Câmara deve deliberar apenas sobre ele”, disse.

Antes da votação, ainda estão previstas reuniões com líderes partidários para buscar acordo em torno do texto. Segundo Motta, o objetivo é tratar a proposta como uma “pauta de Estado” e avançar na reestruturação do sistema de segurança pública no país.

