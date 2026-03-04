Jovem Pan > Notícias > Brasil > Governo do RJ exonera pai de preso investigado por participar de estupro coletivo

Governo do RJ exonera pai de preso investigado por participar de estupro coletivo

Vitor Hugo Oliveira Simonin, filho de José Carlos, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (4), por suspeita de envolvimento no crime contra uma adolescente

  • Por Nícolas Robert
  • 04/03/2026 13h33
Divulgação / Republicanos José Carlos Costa Simonin, exonerado pelo governo do RJ do cargo de subsecretário de Governança e Gestão José Carlos Costa Simonin, exonerado pelo governo do RJ do cargo de subsecretário de Governança e Gestão

O Governo do Estado do Rio de Janeiro publicou, nesta quarta-feira (4), a demissão de José Carlos Costa Simonin do cargo de subsecretário de Governança e Gestão. Ele é pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, investigado pela Polícia Civil por participar de um estupro coletivo contra uma adolescente de 17 anos, em Copacabana. A decisão consta no Diário Oficial do Estado.

Vitor Hugo foi preso nesta quarta-feira, após se apresentar na delegacia com um advogado. O crime aconteceu no dia 31 de janeiro, em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio.

De acordo com as investigações, a vítima foi atraída ao apartamento por um colega de escola, um adolescente de 17 anos. Ao chegar ao prédio e perceber a presença de outros quatro homens maiores de idade, a jovem recusou a envolver-se com eles, mas, mesmo assim, foi levada e trancada em um quarto. No local, segundo a polícia, os suspeitos a forçaram a ter relações sexuais e submeteram-a a graves violências físicas e psicológicas.

A Polícia Civil identificou e indiciou os cinco envolvidos (quatro adultos e um menor). A Justiça expediu mandados de prisão preventiva para os maiores e de apreensão para o adolescente. Antes de Vitor, outros dois suspeitos já haviam se entregado à polícia na terça-feira (03): Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 anos, e João Gabriel Xavier Berthô, também de 19 anos. Este último é jogador de futebol e teve seu contrato suspenso pelo Serrano FC logo após o caso vir à tona.

Um quarto adulto, identificado como Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 anos, segue foragido. Ele é estudante de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), que já anunciou a sua suspensão preventiva por 120 dias, proibindo-o de frequentar aulas e espaços de convivência da instituição.

As diligências seguem em andamento para localizar o último adulto foragido e o adolescente infrator. Em razão de novos relatos, a delegacia abriu dois novos inquéritos para apurar possíveis crimes anteriores cometidos pelos investigados.

