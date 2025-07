PEC da Segurança tem prioridade no Congresso antes do recesso

Um pedido de vista coletiva foi feito, e a expectativa é que o projeto volte a ser discutido na próxima quarta-feira (16)

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Atualmente, a CCJ está discutindo apenas a admissibilidade da proposta, ou seja, se a PEC é constitucional



O Congresso Nacional está prestes a avaliar uma proposta de emenda constitucional enviada pelo governo, que visa reformular a segurança pública no país. O texto, que busca modernizar e tornar mais eficiente o sistema de segurança, foi elaborado pelo deputado Mendonça Filho. Na semana passada, o relatório foi apresentado e agora está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Um pedido de vista coletiva foi feito, e a expectativa é que o projeto volte a ser discutido na próxima quarta-feira (16), dependendo da agenda da Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, comprometeu-se a priorizar a votação de 35 projetos, incluindo a proposta de segurança pública. Este compromisso reflete a urgência e a importância que o governo atribui à reforma. No relatório, Mendonça Filho destacou que os estados manterão autonomia em questões de segurança pública, contrariando a proposta inicial do ministro Ricardo Lewandowski, que sugeria centralizar essa responsabilidade na União. Apesar das garantias de autonomia, a oposição critica o texto, alegando que ele ainda permite interferências do governo federal em ações que atualmente são de competência dos estados e municípios.

Atualmente, a CCJ está discutindo apenas a admissibilidade da proposta, ou seja, se a PEC é constitucional. Este é um passo crucial, pois determina se a proposta pode avançar para as próximas etapas do processo legislativo. Caso receba o sinal verde dos deputados, a proposta seguirá para comissões especiais, onde serão discutidos aspectos técnicos e a implementação da matéria. Posteriormente, a PEC precisará ser votada nos plenários da Câmara e do Senado para ser aprovada.

A discussão sobre a centralização da segurança pública promete ser um dos principais embates entre governo e oposição nas próximas semanas. A proposta levanta questões fundamentais sobre a distribuição de poder entre os diferentes níveis de governo e a melhor forma de garantir a segurança dos cidadãos. Com a expectativa de debates acalorados, o futuro da segurança pública no Brasil está em jogo, e as decisões tomadas nas próximas semanas terão impactos duradouros para o país.

