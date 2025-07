PL pede cassação de Janones por quebra de decoro na Câmara

Medida é uma resposta à confusão generalizada ocorrida no plenário na última quarta-feira, que levou Hugo Motta a solicitar a intervenção da Polícia Legislativa para restaurar a ordem

Mario Agra / Câmara dos Deputados De acordo com o documento obtido pela Jovem Pan, o PL acusa Janones de "instigar, xingar e intimidar" os deputados



O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, protocolou na Corregedoria da Casa uma representação contra o deputado André Janones (Avante-MG), solicitando a abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar que pode levar à cassação do seu mandato. A medida é uma resposta à confusão generalizada ocorrida no plenário na última quarta-feira. O tumulto começou quando o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) estava lendo uma carta do presidente dos Estados Unidos. Imagens mostram um bate-boca intenso entre Janones e parlamentares da oposição, o que levou o presidente da Câmara, Hugo Motta, a solicitar a intervenção da polícia legislativa para restaurar a ordem.

De acordo com o documento obtido pela Jovem Pan, o PL acusa Janones de “instigar, xingar e intimidar” os deputados. Segundo o arquivo, a conduta do parlamentar mineiro é “incompatível com o decoro parlamentar” e compromete a “respeitabilidade e a credibilidade” da Câmara dos Deputados. Além da abertura do processo, o partido também pede a suspensão cautelar do mandato de Janones, argumentando haver risco de que “atitudes semelhantes se repitam”. A representação foi formalizada na manhã desta quinta-feira (10). A solicitação foi encaminhada à Corregedoria, solicitando o envio ao Conselho de Ética para a abertura de uma ação contra o deputado no Congresso Nacional.