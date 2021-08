‘PEC do voto impresso será derrubada de forma acachapante’, diz vice da Câmara

Marcelo Ramos disse que proposta será rejeitada e ‘vamos virar a página’; deputado também elogiou decisão de Arthur Lira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, já fez criticas a proposta



O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou na noite deste sábado, 7, que a PEC do voto impresso será derrubada “de forma acachapante” no plenário da Casa. “Semana que vem a tal PEC do voto impresso será derrubada de forma acachapante e vamos virar a página pra discutir temas que mudem a vida dos brasileiros garantindo vacina no braço, emprego e comida no prato”, escreveu o deputado em sua conta do Twitter. Mais cedo, Ramos elogiou a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de levar a proposta para votação em plenário. “A decisão do presidente Arthur Lira é um gesto para país porque dá legitimidade plena pra decisão sobre o voto impresso”, afirmou. Lira fez o anúncio na sexta-feira, 6, após o projeto ser rejeitado na comissão especial que analisa o tema. Na ocasião, ele disse que o plenário será “o juiz” da disputa que “infelizmente já foi longe demais”.