Em busca de um partido para chamar de seu, Bolsonaro enfrenta resistência no PP

Cúpula partidária aposta na relação de Ciro Nogueira com o presidente, mas integrantes da sigla querem ampliar bancadas no Congresso e temem que bolsonaristas reivindiquem o comando de diretórios

Foto: Isac Nóbrega/Presidência da República Aliado de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira foi alçado ao posto de ministro-chefe da Casa Civil



Apesar da negociação para uma possível filiação ao Progressistas, o nome do presidente Jair Bolsonaro enfrenta resistência de alguns segmentos da legenda. Lideranças da sigla ouvidas pela Jovem Pan temem que o chefe do Executivo federal queira “mandar no partido”. Embora avaliem que a ida de Bolsonaro possa ser positiva, sobretudo em um cenário no qual o presidente pode eventualmente ser reeleito, parlamentares citam o fato do mandatário do país afirmar que quer uma legenda para chamar de sua. Em entrevista à Rádio Grande FM, de Mato Grosso do Sul, no fim de julho, o chefe do Executivo federal disse que quer ter “o domínio do partido”. “Tentei e estou tentando um partido que eu possa chamar de meu e possa, realmente, se for disputar a Presidência, ter o domínio do partido. Está difícil, quase impossível”, afirmou há duas semanas.

Novo presidente nacional do partido, o deputado federal André Fufuca (PP-MA) diz que a negociação de Bolsonaro com a legenda é um “projeto embrionário”. Ele avalia, no entanto, que as tratativas ganham força com a ida do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-comandante do PP, para a Casa Civil, o ministério mais importante do governo federal – o próprio Bolsonaro afirmou que entregou “a alma do governo” ao líder do Centrão. “Na Casa Civil, o senador Ciro terá relação diária com a Presidência, os laços se estreitam. A vinda do presidente acarretaria aumento do partido em seu projeto eleitoral”, disse Fufuca à Jovem Pan. Reservadamente, porém, correligionários de Fufuca defendem que o Progressistas use a fatia do fundo eleitoral a que tem direito priorizando a expansão das bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal – atualmente, a sigla tem 41 deputados e sete senadores. Considerando o valor de R$ 5,7 bilhões do Fundão, aprovado pelo Congresso antes do recesso parlamentar, o partido receberia cerca de R$ 384 milhões, segundo cálculos de consultores legislativos do Senado. “Temos duas situações, uma do presente e outra pensando neste futuro hipotético. Hoje o partido mira o crescimento da bancada, o crescimento do partido. Somos o terceiro maior partido do país e temos a perspectiva de crescer, nos tornarmos o primeiro do país em 2022. Mas é claro que, se Bolsonaro vier, a prioridade passa a ser a eleição do presidente, sem dúvidas. Mas não tem como fazer uma projeção faltando mais de um ano para o pleito”, pondera o novo presidente do PP.

As principais resistências ao chefe do Executivo vêm do Nordeste. Na Bahia, por exemplo, o vice-governador, João Leão, deputado federal por cinco mandatos, é filiado ao PP. O governador baiano é Rui Costa, do PT. No Ceará, a legenda é presidida pelo deputado federal AJ Albuquerque, filho de Zezinho Albuquerque, atualmente filiado ao PDT e aliado histórico dos irmãos Ciro e Cid Gomes. O Estado é comandado pelo governador Camilo Santana, também do PT. Neste cenário, os pepistas avaliam que é “praticamente impossível” que o comando dos diretórios regionais seja transmitido para o clã Bolsonaro. Há, porém, um aspecto que pode beneficiar o presidente da República: tradicionalmente, as alianças locais não interferem nos acordos costurados a nível nacional. Ou seja, ao mesmo tempo em que compõe a base aliada do governo federal no Congresso Nacional – o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do governo na Casa, Ricardo Barros (PP-PR), são da legenda –, o Progressistas se alia a partidos de oposição ao Palácio do Planalto em outros Estados.

Sanções do TSE e barreiras em outros partidos

Por fim, há um terceiro fator: nas últimas semanas, Bolsonaro tem feito críticas às urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em conversas reservadas, dirigentes partidários temem sofrer sanções do TSE caso o bolsonarismo, uma vez abrigado, mantenha o confronto com os tribunais. Embora componham a base de apoio ao governo, as legendas de centro afirmam que não querem ser associadas a um discurso que atente contra as instituições e a higidez do sistema de votação do país.

Bolsonaro se desfiliou do PSL no dia 12 de novembro de 2019. Ato contínuo, tentou criar o seu próprio partido, o Aliança Pelo Brasil, mas a iniciativa fracassou. Desde então, em um roteiro atípico, o presidente da República está há mais de 630 dias buscando uma legenda. Em quase dois anos, encontrou barreiras em pelo menos três legendas: a ala ligada ao presidente do PSL, Luciano Bivar, trabalha para viabilizar o nome do apresentador José Luiz Datena ao Palácio do Planalto; o Patriota, que abrigou o senador Flávio Bolsonaro, sofreu um racha interno após mudanças estatutárias feitas para abrigar o mandatário do país; no Republicanos, que já filiou Flávio e é a atual legenda do vereador Carlos Bolsonaro, a possibilidade é rechaçada pela cúpula partidária. Como o mandatário do país precisa de uma legenda para disputar as eleições de 2022, partidos de menor porte seguem no seu radar: o PTB, de Roberto Jefferson, e o PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, negociam com a equipe de Bolsonaro e se dizem de braços abertos para recebê-lo.