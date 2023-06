Pela primeira vez, general Braga Netto se apresenta como pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro

Em vídeo publicado nas redes sociais, o militar, que estava ao lado do parlamentar Alan Lopes, convocou todos ‘aqueles que acreditam nas pautas que nós defendemos’

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Braga Netto afirma que vai disputar a Prefeitura do Rio em 2024



No cargo de vice-presidente da chapa de Jair Bolsonaro (PL) no ano passado, o general Walter Braga Netto se apresentou pela primeira vez como candidato a prefeito do Rio de Janeiro nas eleições de 2024. O militar, que foi interventor do Estado em 2018, apareceu ao lado do deputado estadual Alan Lopes (PL-RJ), cotado a vice, em um vídeo nas redes sociais na última sexta-feira, 16. “Aqueles que acreditam nas pautas que nós defendemos — Deus, pátria, família, liberdade —, unam-se a nós. Economia liberal, essa é a nossa pauta, contamos com todos”, disse Braga Netto. A provável chapa puro-sangue do Partido Liberal, terá como mote, segundo fala de Lopes, o combate à violência. O parlamentar afirmou ainda que o Rio é “uma cidade que precisa ser transformada para voltar a ser maravilhosa”. “Sexta-feira, 16 de junho de 2023, é o início da mudança do Rio de Janeiro”, concluiu Alan Lopes. A provável candidatura do PL vai concorrer com o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que tentará reeleição, e a chapa do Psol, que decidiu em reunião que vai ter uma candidatura própria no pleito do ano que vem.