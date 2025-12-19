Perícia conclui que Bolsonaro deve operar ‘o mais breve possível’

Equipe médica do ex-mandatário já informou que, caso a intervenção seja aprovada, o ex-presidente precisará ser internado por um período de cinco a sete dias

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal



A perícia realizada pela Polícia Federal (PF) concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, deve operar o mais breve possível. “Diante do exposto, essa Junta Médica pericial conclui que o periciado Jair Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita de reparo cirúrgico eletivo”, diz a nota.

“No tocante quadro de soluços, o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. Quanto à tempestividade do procedimento, esta Junta Médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos”, acrescenta.

A equipe médica de Bolsonaro já informou que, caso a intervenção seja aprovada, o ex-presidente precisará ser internado por um período de cinco a sete dias.

O pedido de operação foi realizado pela defesa de Bolsonaro na última semana, com alegações de urgência na intervenção cirúrgica. No último domingo (14), Bolsonaro passou por um exame de ultrassom que detectou a presença de duas hérnias inguinais, localizadas entre a virilha e o abdômen.

Bolsonaro foi submetido a uma perícia médica na quinta-feira (17) para avaliar a necessidade de uma cirurgia. O procedimento ocorreu no Instituto Nacional de Criminalística, situado nas instalações da Polícia Federal em Brasília, onde Bolsonaro se encontra detido após condenação por golpe de Estado. Bolsonaro está detido há quase um mês em regime fechado, em uma cela especial nas dependências da Polícia Federal no Distrito Federal. Ele foi condenado há 27 anos de prisão.