Persio Arida e Lara Resende são confirmados para comandar transição na economia

Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin anunciou criação de 31 grupos de trabalho para a equipe que atuará em Brasília; Nelson Barbosa e Guilherme Mello também integram time econômico

RAFAEL ARBEX / ESTADÃO CONTEÚDO - FELIPE RAU / ESTADÃO CONTEÚDO Pais do Plano Real, Pérsio Árida e André Lara Resende irão integrar a equipe econômica da transição governamental



O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), divulgou nesta terça-feira, 8, a lista de grupos técnicos que participarão da transição de governo. O documento assinado pelo ex-tucano realizou uma separação de setores da sociedade e instituiu 31 equipes que, juntas, irão compor o gabinete de transição da futura gestão Lula (PT). Entre os nomeados para a área econômica estão os de Pérsio Árida e André Lara Resende, conhecidos como ‘Pais do Real’. De acordo com o ex-tucano, ainda haverão quatro coordenadores sob sua gerência, já que seu posto será de coordenador-geral. Floriano Pesaro, seu braço-direito, será o coordenador executivo da transição governamental. Gleisi Hoffmann (PT), deputada federal e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, fará a coordenação da articulação política. Janja, a esposa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será a responsável pela organização do evento de posse. Aloizio Mercadante, ex-ministro da Educação de Dilma Rousseff (PT), irá atuar como coordenador dos grupos técnicos. Já a senadora e ex-presidenciável Simone Tebet (MDB-RS) será uma das coordenadoras do grupo técnico da assistência social. “O presidente Lula deixou claro que a transição, os que vão participar da transição, não têm relação direta com o ministério, com o governo. Podem participar, podem não participar, mas são questões bastante distintas. Esse é um trabalho de 50 dias”, ressaltou Alckmin. Entre as divulgações do político, estão os nomes que irão compor o conselho político da transição: Antônio Brito (PSD), Carlos Siqueira (PSB), Daniel Tourinho (Agir), Felipe Espirito Santo (PROS), Gleisi Hoffmann (PT), Guilherme Ítalo (Avante), Jefferson Coriteac (Solidariedade), José Luiz Penna (PV), Juliano Medeiros (PSOL), Luciana Santos (PC do B), Wesley Diógenes (Rede) e Wolney Queiroz (PDT).

Confira a lista de grupos técnicos que irão compor a transição governamental: