Pesquisa aponta que 26% da população vê Tarcísio de Freitas como sucessor político de Bolsonaro

Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas mostra que a ex-primeira-dama também aparece como possível opção em caso de inelegibilidade do ex-presidente

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio foi ministro durante o governo de Jair Bolsonaro



Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 25, aponta que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é visto por 25,8% da população como sucessor político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) caso ele se torne inelegível. De acordo com o levantamento, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é vista como sucessora de seu companheiro por 14,3% dos entrevistados. O aliado do ex-chefe do Executivo e atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) aparece em terceiro lugar na pesquisa, com 9,3% das respostas do levantamento. Logo atrás, com 8,2% da respostas, vem o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do ex-presidente. O governador do Paraná Ratinho Junior (PSD) aparece em quinto lugar, com 6,8% da população o considerando como sucessor de Bolsonaro. Outros 22,3% disseram não saber, enquanto 13,3% disse que ninguém irá suceder Bolsonaro. Tarcísio é visto como principal candidato a suceder Bolsonaro em todas as regiões, tendo o maior percentual de votos no Sudeste (28,8%). O maior índice de Michelle foi obtido no Nordeste (19,1%). assim como Flávio Bolsonaro, que teve 11,3% na região. Ratinho Junior registra sua melhor marca no Sul (21,2%), enquanto Zema tem o maior índice no Sudeste (15,4%).