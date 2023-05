Rio de Janeiro prepara plano de contingência contra a gripe aviária

Estado registrou primeiro caso da doença na cidade de São João da Barra; quatro pessoas tiveram contato com a ave contaminada, mas testaram negativo

O governo do Rio de Janeiro está elaborando um plano de contingência para enfrentar a gripe aviária, H5N1. O primeiro caso da doença foi registrado na cidade de São João da Barra, no interior do Estado. Pessoas que tiveram contato com a ave infectada estavam sendo monitoradas e fizeram exames que tiveram o resultado negativo, confirmando que elas não estão contaminadas. A doença é transmitida de animais para pessoas. O plano de contingência foi desenhado pela Secretaria Estadual de Agricultura e Secretaria Estadual da Saúde prevê, por exemplo, a criação de um canal direto de acesso com áreas produtoras para, em caso de detecção de casos da H5N1, medidas emergenciais serem tomadas prontamente. A criação de uma barreira em torno de locais com aves supostamente contaminadas também está prevista. O plano tem abrangência ampla, valendo para animais silvestres, exóticos e aves de corte, produzidas com fins comerciais. Os primeiros casos de gripe aviária foram registrados na semana passada no Espírito Santo, segundo o Ministério da Agricultura, que decretou emergência zoosanitária no país por causa destes registros.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga