Pesquisa BTG/FSB mostra Lula com 43% e Bolsonaro com 33%

Realizado no último final de semana, levantamento mostra que a investigação da Polícia Federal no Ministério da Educação não abalou eleitorado do presidente

Montagem sobre fotos do Estadão Conteúdo Lula e Bolsonaro são os favoritos para as eleições de 2022, segundo as pesquisas



A disputa presidencial continua concentrada em dois candidatos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, com pequena movimentação nas margens de preferência, o que dá a sensação de equilíbrio no jogo. Isso é o que aponta a nova pesquisa BTG Pactual/FSB para presidente, publicada nesta segunda-feira, 27. O candidato do PT, Lula, está à frente com 43% das intenções de votos. Bolsonaro, do PL, surge com 33%. Chama a atenção o fato de a pesquisa ter sido realizada entre os dias 24 e 26 de junho, no fim de semana após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal (PF), na quarta-feira, 22. Ele foi alvo das buscas da investigação Acesso Pago, deflagrada para investigar o escândalo na pasta, que envolve também dois pastores não contratados pelo Estado, que intermediavam recolhimento de propina junto às prefeituras. Ribeiro foi solto no dia seguinte, na quinta-feira, 23, por determinação do desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Superior da 1ª Região, que aceitou pedido de liminar da defesa.

A pesquisa BTG Pactual/FSB foi realizada com 2 mil eleitores. A margem de erro é de apenas 2 pontos percentuais. Comparada com o levantamento anterior, realizado no dia 13 de junho, a diferença entre os principais candidatos diminuiu pouco. Lula caiu 1 ponto percentual e Bolsonaro subiu na mesma proporção. A diferença é de 10 pontos percentuais. Para os analistas, a disputa continua equilibrada. Porém, ao comparar o resultado atual com outra mais anterior, realizada em 30 de maio, a diferença entre os dois principais candidatos era maior, de 14 pontos percentuais.