Ibope: Paes lidera disputa para prefeitura do Rio com 27%; três estão empatados em 2º lugar

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nas eleições de 2018, Paes foi candidato a governador do Rio



A primeira pesquisa Ibope para a eleição do Rio de Janeiro deste ano mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) liderando a disputa, com 27% das intenções de voto. Atrás dele, com 12%, vem o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), empatado tecnicamente com Martha Rocha (PDT), que tem 8%, e Benedita da Silva (PT), 7% Crivella, Martha e Benedita empatam porque a margem de erro da pesquisa é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e divulgada na noite deste sexta-feira, 2. Foram entrevistadas 805 pessoas entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Em patamar abaixo delas, mas também empatado com as duas pela margem de erro, vem Cyro Garcia (PSTU), com 3%, seguido de três candidatos com 2%: Renata Souza (PSOL), Eduardo Bandeira de Mello (Rede) e Clarissa Garotinho (PROS). Luiz Lima (PSL) e Suêd Haidar (PMB) têm 1% cada, enquanto Fred Luz (Novo), Paulo Messina (MDB), Glória Heloiza (PSC) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Crivella é o candidato mais rejeitado do pleito: 57% afirmaram que não votariam de jeito nenhum no atual prefeito. Depois vêm Clarissa Garotinho, com 38%, e Eduardo Paes, repelido por 32%. Entre os primeiros colocados, Martha é quem tem a menor rejeição, de 8%. Já Benedita não receberia o voto de 24% dos cariocas.

* Com informações do Estadão Conteúdo