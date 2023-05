PF investiga se cartão de vacinação de Bolsonaro e de sua filha foram fraudados

Operação da corporação investiga fraude envolvendo dados sobre vacinação contra a Covid-19; ex-ajudante de ordens do ex-presidente, Mauro Cid, foi preso pelos agentes da PF

JOSÉ LUIZ TAVARES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Celulares de Bolsonaro e Michelle foram apreendidos pela PF



A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 3, a Operação Venire, que investiga fraudes em dados de vacinação contra a Covid-19 através da inserção de dados falsos em sistemas do Ministério da Saúde. Com a inserção dos dados, os beneficiados eram capazes de alterar certificados de vacinação e burlar restrições sanitárias. Segundo a repórter Katiuscia Sotomayor, da Jovem Pan News, a Polícia Federal apurou que dentre os certificados que foram alterados estariam o do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sua filha mais nova, Laura. Além deles, os certificados de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente, e de sua família também teriam sido alterados. Durante a operação, Mauro Cid foi preso pelos agentes da PF, assim como outros ex-seguranças próximos a Bolsonaro. A corporação cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, apreendendo os celulares dele e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Segundo apuração da Jovem Pan News, Bolsonaro deverá depor ainda nesta quarta-feira.