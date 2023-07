PF marca depoimento de Marcos do Val para a próxima quarta-feira

Senado é investigado após revelar suposta trama envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira para aplicar um golpe de Estado

Pedro França/Agência Senado Marcos do Val está licenciado do cargo de senador



A Polícia Federal marcou para próxima quarta-feira, 19, o depoimento do senador Marcos do Val (Podemos-ES) para que o parlamentar licenciado explique a trama que ele próprio denunciou em suas redes sociais, envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O depoimento é parte das investigações que tiveram início em 15 de junho, quando a PF fez busca e apreensão nos endereços ligados a Do Val e no Senado Federal, durante operação autorizada por Moraes, quando foram apreendidos computadores, pen drives e telefone celular. Em fevereiro deste ano, o senador postou um vídeo acusando Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira de organizarem uma reunião, no final do mandato do ex-presidente, para propor o envolvimento do senador em um plano de golpe de Estado.

Segundo Marcos do Val, Bolsonaro e Silveira queriam convencê-lo a grampear Moraes e fazê-lo admitir que atuou de maneira parcial nas eleições para conseguir incriminá-lo e, ao mesmo tempo, invalidar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito do ano passado. O senador voltou atrás várias vezes em suas versões. Primeiro, diminuiu a participação do ex-presidente, dizendo que apenas Daniel Silveira propôs um golpe. Depois, declarou que sua ideia era “manipular o noticiário”. Na quinta-feira, 3, Jair Bolsonaro depôs na PF sobre a trama revelada por Do Val.