Nomeação de Sabino para o Ministério do Turismo é publicada no Diário Oficial

Deputado assume comando da pasta após saída de Daniela Carneiro, em movimento costurado para angariar mais votos ao Planalto no União Brasil

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Discussão e votação de propostas. Dep. Celso Sabino PSDB - PA 01.09.2021



A nomeação do deputado federal Celso Sabino (União-PA) como ministro do Turismo foi publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU). A posse deve ocorrer no início da próxima semana. A mudança põe fim na novela envolvendo a saída de Daniela Carneiro, também conhecida como Daniela do Waguinho, do comando da pasta. Com a troca na Esplanada dos Ministérios, a parlamentar volta para a Câmara dos Deputados para atuar na articulação política. A entrada de Sabino ao governo foi oficializada na tarde da quinta-feira, 13, após mais de um mês de negociações. “O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta-feira (13) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal Celso Sabino (União-PA). O presidente convidou Sabino para o Ministério do Turismo, convite esse que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias”, informou o Palácio do Planalto.

Esta é a segunda troca ministerial no governo Lula. O primeiro ministro demitido foi o general da reserva Gonçalves Dias, que foi substituído no comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) pelo também general da reserva Marcos Antonio Amaro. Dias foi exonerado após a divulgação das imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de Janeiro, quando um grupo invadiu e depredou as sedes dos Três Poderes.