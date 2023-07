PF prende ex-bombeiro suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco e Anderson Gomes

Operação Élpis foi deflagrada nesta segunda-feira, 24, e cumpriu um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram: @marielle_franco Assassinato da vereadora Marielle Franco completou 5 anos em 2023



Na manhã desta segunda-feira, 24, a Polícia Federal (PF) prendeu o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o “Suel“, na operação que investiga os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, Suel cumpria a pena em regime aberto e já havia sido preso em junho de 2020. Ele foi foi detido em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Chamada de Operação Élpis e deflagrada pela PF e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a força-tarefa cumpriu um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão, na capital fluminense e região metropolitana. De acordo com o MPRJ, o ex-bombeiro era o dono do carro usado para esconder as armas que estavam em um apartamento de Ronnie Lessa, acusado de ser um dos autores do assassinato.

Segundo as investigações, o ex-bombeiro também teria ajudado Lessa a jogar as armas do crime no mar. O atentado contra a vereadora completou 5 anos no dia 14 de março de 2023 e, até hoje, não há esclarecimentos sobre mandantes e motivação do crime. Até o momento, apenas o policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de ter feito os disparos, e o ex-PM Élcio de Queiroz, que estaria dirigindo o carro do qual os tiros foram efetuados, estão presos e serão julgados pelo Tribunal do Júri. Ambos negam participação no crime.