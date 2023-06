Acusado pela morte de Marielle em 2018, Ronnie Lessa vai a júri popular por duplo homicídio

Ex-policial militar está preso desde 2021, fora do Rio de Janeiro, em um presídio federal

Reginaldo Pimenta/Estadão Conteúdo Ex-policial militar Ronnie Lessa irá a júri popular por crime em 2014



O ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018, vai a júri popular pelo duplo homicídio do ex-policial André Henrique da Silva Souza, conhecido como André “Zóio”, e da namorada dele, Juliana Sales de Oliveira, cometido em 2014. A decisão foi proferida pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira no último sábado, 3. De acordo com investigações do Ministério Público (MP), Ronnie Lessa foi contratado pelo ex-vereador Cristiano Girão, que temia que André “Zóio” tivesse organizando uma espécie de golpe para assumir a milícia que o político controlava na comunidade do Gardênia Azul, na zone oeste do Rio de Janeiro. Na época, o crime teve repercussão nacional. Girão, inclusive, foi preso. Já Ronnie Lessa está preso desde 2021, fora do Rio, em um presídio federal, devido a participação direta no assassinato, em março de 2018, de Marielle Franco e de Anderson Gomes.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga.