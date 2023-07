PGR pede arquivamento de denúncia contra presidente da CPI do MST

Tenente-Coronel Zucco foi denunciado por suposta participação nos atos de 8 de Janeiro, que são investigados pelo STF e pelo Congresso Nacional

Bruno Spada/Câmara dos Deputados Zucco é o presidente da CPI do MST na Câmara dos Deputados



A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu o arquivamento de um pedido de investigação contra o deputado federal Luciano Zucco (Republicanos-RS) por suposta participação em atos do 8 de Janeiro, junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 12. Zucco preside a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Zucco estava sendo denunciado por suspeita de patrocínio e incentivo aos atos no Rio Grande do Sul e em Brasília, nas eleições de 2022, primariamente, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), no Rio Grande do Sul, com posterior encaminhamento ao STF. O parecer é assinado pela vice-PGR, Lindôra Araújo, que entendeu que as postagens do parlamentar já são investigadas em outro processo, que corre em segredo de justiça.