PGR pede revogação de medidas cautelares contra ex-assessor de Bolsonaro e advogado investigados por golpe de Estado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que sejam revogadas as medidas cautelares impostas a Tércio Arnaud Tomaz, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ao advogado Amauri Feres Saad. Ambos estão sob investigação por supostas ligações com a elaboração de uma minuta que visava um golpe de Estado.

Tanto Tércio quanto Amauri foram indiciados pela Polícia Federal, mas até o momento não receberam denúncias formais da PGR. O procurador-geral Paulo Gonet defendeu que não há mais justificativa para manter as restrições que afetam a liberdade e os bens dos envolvidos, como a apreensão de bens e limitações de contato.

O pedido de revogação das medidas cautelares agora aguarda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é responsável por analisar a solicitação. Tércio Arnaud Tomaz foi identificado como um dos membros do chamado “Gabinete do Ódio”, um grupo que teria atuado em ações de desinformação e ataques a adversários políticos. Por sua vez, Amauri Feres Saad foi mencionado como o “mentor intelectual” da minuta que pretendia instaurar um golpe, o que gerou grande repercussão e preocupação nas esferas políticas e jurídicas do país.

