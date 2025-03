Defesa de Bolsonaro recorre da decisão do STF que nega impedimento de Dino e Zanin no julgamento de suposto plano de golpe  

Advogados do ex-presidente querem que o caso seja julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal

MATEUS BONOMI/AGIF//ESTADÃO CONTEÚDO A solicitação para o afastamento de Dino e Zanin foi negada pelo presidente do STF, Luís Roberto Barros



O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou na última segunda-feira(10) um recurso contra a decisão que negou o afastamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino e Cristiano Zanin, do julgamento da denúncia que envolve uma suposta trama golpista. A defesa de Bolsonaro solicita que o caso seja analisado pelo plenário da Corte, que é composto por 11 ministros.

A solicitação para o afastamento de Dino e Zanin foi negada pelo presidente do STF, Luís Roberto Barroso. Ele argumentou que as alegações apresentadas pela defesa não configuram impedimentos legais para que os ministros atuem no caso. A defesa de Bolsonaro sustenta que Dino, enquanto ocupava o cargo de ministro da Justiça, apresentou uma queixa-crime contra ele.

Além disso, a defesa aponta que Zanin, que foi advogado da campanha de Lula, também teria entrado com ações judiciais contra Bolsonaro durante as eleições de 2022, o que, segundo eles, comprometeria a imparcialidade do julgamento. A defesa ainda pede que o plenário do STF se pronuncie sobre a questão de ordem relacionada ao processo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin fazem parte da Primeira Turma do STF, que é responsável por analisar a denúncia contra Bolsonaro. Caso a maioria dos ministros decida aceitar a denúncia, o ex-presidente e os demais acusados se tornarão réus em uma ação penal no Supremo. Embora a data do julgamento ainda não tenha sido definida, há a expectativa de que ocorra no primeiro semestre de 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira