PIB do Brasil cresce 1,9%, STF condena Fernando Collor e muito mais: confira os destaques da semana

Ueslei Marcelino/Reuters Ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado a oito anos e dez meses de prisão



O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com os três meses anteriores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última quinta-feira, 1º, a agropecuária foi um dos “motores” para a alta de 21,6%. Em Brasília, Nicolás Maduro foi recebido com honras de chefe de Estado. A presença do líder venezuelano não foi vista de forma positiva por opositores e até alguns apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Já o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, na última quarta-feira, 31, o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello (PTB) a oito anos e dez meses de prisão. O político vai responder pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Para saber mais, confira o Ponto Final e fique por dentro dos principais destaques do noticiário desta semana!

