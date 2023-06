Em evento do PL, Michelle Bolsonaro defende agro e diz que setor ‘não é direitista nem fascista’

Em recado velado a Lula, ex-primeira-dama esteve em Mato Grosso nesta sexta-feira e destacou setor que ‘coloca alimento nas nossas mesas’

ANDRÉ RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06/05/2023 Michele Bolsonaro tem participado de eventos públicos do PL Mulher



A presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, defendeu o agronegócio nesta sexta-feira, 2, dizendo que o setor não representa o movimento de direita, e, sobretudo, que “não é fascista”. A ex-primeira dama deu a declaração durante evento do partido na cidade de Cuiabá, capital do Mato Grosso. “O agro não é direitista, o agro não é fascista, o agro coloca alimento nas nossas mesas e leva alimento para o mundo”, disse para uma plateia majoritariamente de mulheres. O Mato Grosso é um dos maiores estados produtores de grãos do país, e o agronegócio reduto de eleitores de Jair Bolsonaro. Michelle tem participado de eventos públicos em diversas cidades desde que assumiu a função no PL e não descarta se candidatar a um cargo eletivo em 2026.

Nesta quinta-feira 1º, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou alta de 1,9% no PIB (Produto Interno Bruto) no primeiro trimestre do ano em relação aos três últimos meses do ano passado. O resultado positivo foi puxado pelo crescimento de 21,6% do setor agropecuário no período. Apesar disso, o setor tem sido criticado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No último dia 11, em feira agrícola na Bahia, o petista chamou de “fascistas e negacionistas” os participantes da Agrishow que não quiseram a participação de Carlos Fávaro, minustro da Agricultura. Na verdade, foi o titular da pasta que preferiu não participar do evento em Ribeirão Preto.