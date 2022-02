PL dos jogos de azar pode ser votado amanhã, afirma Lira

Presidente da Câmara defendeu a aprovação da proposta, mas disse que não tem como o texto passar sem ajustes

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lira defendeu legalização dos jogos de azar no país



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que há possibilidade que o Projeto de Lei (PL) que legaliza os jogos de azar no Brasil seja votado nesta quarta-feira, 23. O parlamentar defendeu a aprovação da proposta, mas disse que não tem como o texto passar pelo plenário sem ajustes. “Os jogos podem gerar turismo, emprego e impostos. Nenhum desses três fatores acontecem com os jogos acontecendo clandestinamente no Brasil”, declarou em conversa com jornalistas. Nesta terça, a bancada evangélica se reuniu para discutir estratégias para impedir a aprovação do projeto de lei. Os deputados tentam reverter os votos de ao menos 35 parlamentares. “Lógico que essa é uma demanda que vai andando naturalmente, com deputados a favor e contra. O relator tem a obrigação de andar em todas as lideranças e tentar esclarecer o mais próximo possível da realidade para que os deputados possam se posicionar”, disse Lira.

“Eu sempre coloquei, e não é novidade, que nós não temos receio de enfrentar versões, contanto que estejamos convencidos de que é o correto. Não vamos fazer juízo de valor. São jogos que já existem no Brasil, acontecem de maneira não oficial todos os dias. Jogos online que patrocinam jogos de futebol, veículos de comunicação, o jogo do bicho que já existe há muitos anos, bingos, enfim, todas as modalidades”, concluiu. Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946. Desde então, a legalização foi proposta várias vezes, mas nunca avançou no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro (PL) já afirmou que não irá sancionar o texto caso o projeto seja aprovado pelo Congresso Nacional. O veto presidencial, no entanto, pode ser derrubado pelos parlamentares.