PL faz pesquisa interna e testa quatro nomes para o Senado em São Paulo; saiba quem são

A ideia é saber ainda essa semana qual a popularidade dos nomes

Rodrigo Romeo/Alesp Presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL) é cotado para o Senado de SP



O Partido Liberal (PL) tem intensificado, nos bastidores, as articulações para a disputa ao Senado em São Paulo nas eleições de 2026. Foi confirmado à reportagem que a legenda passou a testar internamente quatro nomes com potencial competitivo para a corrida eleitoral no maior colégio eleitoral do país.

Entre os cotados está o presidente da Assembleia Legislativa paulista, André do Prado (PL), que hoje comanda o Legislativo estadual e é considerado um nome com forte capilaridade política no interior. O bastidor foi adiantado pela repórter da Jovem Pan, Beatriz Manfredini. Fontes ouvidas pela reportagem dizem que André do Prado já estaria, inclusive, desmontando o gabinete na Alesp.

Outro nome incluído nos testes é o do deputado federal Mario Frias (PL-SP), ex-secretário especial de Cultura do governo federal, que mantém proximidade com o eleitorado conservador e com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Também aparece na lista o deputado estadual Gil Diniz (PL-SP), figura conhecida nas redes sociais e alinhada à ala mais ideológica do partido.

Além deles, o PL incluiu nos levantamentos o nome de Renato Bolsonaro (PL-SP), irmão do ex-presidente, que atualmente exerce mandato como vereador em São Paulo. Apesar de figurar entre os nomes testados para o Senado, Renato Bolsonaro já é considerado, internamente, como nome certo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026, segundo interlocutores da sigla.

As sondagens fazem parte da estratégia do PL de medir o desempenho eleitoral, rejeição e potencial de crescimento de seus quadros em São Paulo antes de bater o martelo sobre quem representará o partido na disputa ao Senado. Até sexta-feira, o resultado já deve ser divulgado internamente.