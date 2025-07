PL indica Rodrigo da Zaeli como Membro do Conselho de Ética

Com uma articulação próxima ao núcleo forte do partido, o parlamentar tem conseguido assegurar posições estratégicas na Câmara dos Deputados, reforçando a oposição

Na terça-feira, 1º de julho, a Câmara dos Deputados deu início à nova formação do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Durante a sessão, os parlamentares elegeram o presidente e os vice-presidentes do colegiado. O deputado Fábio Schiochet (União-SC) foi escolhido, por meio de votação simbólica, para liderar o Conselho de Ética, após indicação do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Na mesma ocasião, o deputado federal Rodrigo da Zaeli (PL-MT) foi indicado pelo Partido Liberal (PL) para integrar o colegiado. Com uma articulação próxima ao núcleo forte do partido, Zaeli tem conseguido assegurar posições estratégicas na Câmara dos Deputados, reforçando a oposição.

Criado em 2001, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar é o órgão responsável por aplicar penalidades em casos de violação do decoro parlamentar dentro da Câmara dos Deputados. O colegiado é composto por 21 membros titulares e um número igual de suplentes, com mandato de dois anos.

Em maio deste ano, o Conselho votou pela suspensão de três meses do mandato do ex-presidente, deputado Gilvan da Federal (PL-ES), devido a “conduta incompatível com o decoro parlamentar”. Essa decisão foi sinalizada pelo relator do caso, Ricardo Maia (MDB-BA), em relação à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e ao deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ).

