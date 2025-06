Rodrigo da Zaeli critica novos impostos sobre o agro e chama ministro de ‘Taxad’

‘Ontem fomos pegos de surpresa com a notícia de que nós vamos ter que pagar mais um imposto’, declarou o parlamentar, referindo-se especificamente à Letra de Crédito do Agronegócio

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Rodrigo da Zaeli (PL-MT) critica novas medidas fiscais propostas por Fernando Haddad



O deputado federal Rodrigo da Zaeli (PL-MT) manifestou indignação nesta terça-feira (10) em relação às novas medidas fiscais propostas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que incluem a criação de impostos sobre as Letras de Crédito do Agronegócio (LCI e LCA). Em sua fala, Zaeli ressaltou a importância do Estado de Mato Grosso, considerado o maior polo agropecuário do Brasil, e questionou a necessidade de aumentar a carga tributária sobre setores que geram emprego e riqueza.

“Ontem fomos pegos de surpresa com a notícia de que nós vamos ter que pagar mais um imposto”, declarou o parlamentar, referindo-se especificamente à Letra de Crédito do Agronegócio. O deputado explicou que esses instrumentos financeiros são fundamentais para o financiamento do agronegócio e do setor imobiliário, ambos cruciais para a economia nacional.

Zaeli enfatizou que a classe média, que frequentemente investe nessas letras de crédito em busca de retornos seguros, será diretamente impactada pelas novas taxas. “Então, serão dois novos impostos que vão incidir diretamente na classe média, porque é a classe média que investe nessas letras de crédito esperando um bom retorno financeiro, por serem linhas de crédito seguras e sem imposto”, afirmou, criticando o que chamou de postura do “Ministro Taxad”.

O deputado concluiu sua fala pedindo atenção dos cidadãos para as implicações dessas decisões fiscais, destacando a necessidade de um debate mais profundo sobre o impacto nos brasileiros comuns. O governo deverá anunciar novas medidas ainda esta semana.

