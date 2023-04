PL protocola pedido de cassação contra deputado Márcio Jerry por episódio com Zanatta

Julia Zanatta acusa o parlamentar do PCdoB de assédio sexual; episódio ocorreu durante audiência com ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Câmara

Reprodução/Instagram/@juliazanattasc Imagens mostram o deputado Márcio Jerry próximo da deputada Julia Zanatta



O Partido Liberal (PL) protocolou no início da noite desta quinta-feira, 13, na presidência da Câmara dos Deputados, um pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA). A representação foi apresentada na esteira do caso envolvendo a deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), que acusa o parlamentar do Maranhão de assédio sexual. O episódio ocorreu na terça-feira, 11, durante audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino, na Comissão de Segurança Pública da Casa. No momento da confusão, Zanatta discutia com a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), quando foi abordada por Jerry. Nas redes sociais, a deputada do PL disse que não “deu liberdade” para o parlamentar “chegar por trás”.

O parlamentar do PCdoB, por sua vez, nega a acusação e diz que se aproximou de Zanatta para dizer que ela respeitasse os “40 anos de mandato” da deputada Lídice da Mata. No documento protocolado nesta quinta-feira, o PL classifica o episódio como “ato desprezível” e “vergonhoso”, “que se traduz de forma indubitável em clara prática de importunação sexual, bem como um ato de violência política de gênero”. O partido argumenta, ainda, que “o fato foi capturado por diversas câmeras no local”. O partido também acusa Jerry de ter desrespeitado a colega mesmo após a repercussão do caso. Ao se referir a Zanatta, Márcio Jerry a chamou de bolsonarista, sugerindo que as imagens foram editadas e que a acusação era “absurda”. Para o PL, o deputado usou um tom “jocoso” ao se referir à colega de Câmara.