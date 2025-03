PL vai comandar maior fatia das emendas de comissão

Sob a liderança de Valdemar da Costa Neto, o partido assumirá a Comissão de Saúde, que é responsável por quase metade das emendas, totalizando cerca de R$ 4 bilhões

Beto Barata/PL Presidente Nacional do PL Valdemar Costa Neto



O Partido Liberal (PL) destacou-se no cenário político ao obter a maior parte das emendas de comissão, controlando R$ 4,8 bilhões de um total de R$ 11,5 bilhões. Sob a liderança de Valdemar da Costa Neto, o partido assumirá a Comissão de Saúde, que é responsável por quase metade das emendas, totalizando cerca de R$ 4 bilhões. Além disso, a Comissão de Agricultura, agora sob o comando do deputado Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, receberá cerca de R$ 100 milhões. A Comissão de Turismo também se destacou, com um montante de R$ 950 milhões. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ficou em segundo lugar, com R$ 2,5 bilhões. O senador Rogério Marinho expressou críticas ao governo devido ao atraso na votação do orçamento, alegando que a oposição estava pronta para votar, mas o governo dificultou o processo.

Marinho destacou que o governo tem controle sobre o ritmo das pautas no Congresso, o que impacta diretamente na aprovação de emendas. Ele também mencionou que o orçamento para emendas impositivas superou o destinado à educação, gerando insatisfação entre representantes do setor educacional. A demora na aprovação do orçamento foi atribuída a uma estratégia do governo para ajustar recursos e evitar “pedaladas fiscais”. Apesar de não controlar as principais comissões, o PL saiu fortalecido do debate, assumindo cinco comissões e uma significativa fatia do orçamento. A responsabilidade agora é transformar esses recursos em ações concretas, como melhorias em saúde e segurança pública, áreas de grande relevância para o país. A

direita brasileira, representada pelo PL, busca consolidar sua posição não apenas como oposição, mas também como um partido capaz de articular políticas eficazes para o Brasil. A expectativa é que o PL utilize os recursos de forma eficiente, promovendo avanços reais e não apenas retóricos. O controle das emendas de comissão pelo PL representa um movimento estratégico importante no cenário político brasileiro. Com a responsabilidade de gerir uma parte significativa do orçamento, o partido tem a oportunidade de demonstrar sua capacidade de governança e de implementar políticas que atendam às necessidades da população.