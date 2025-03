Humberto Costa assume presidência do PT no lugar de Gleisi Hoffmann

Ele ficará no cargo até as eleições gerais em 6 de julho; novo líder ressaltou que a sigla permanecerá atuante e engajada

Reprodução/X/@senadorhumberto Gleisi Hoffmann deixou o Partido dos Trabalhadores e agora assume o cargo de secretária das Relações Institucionais.



Humberto Costa foi confirmado como o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) até as eleições gerais marcadas para 6 de julho. Durante sua fala, ele enfatizou a necessidade de preservar a unidade do partido, mesmo diante de diferentes visões ideológicas que possam surgir entre os membros. “Nós cumprimos as últimas formalidades, agora saio da condição de presidente interino para presidente efetivo, até a realização do nosso processo de eleição direta, que vai acontecer no dia 6 de julho”, disse Costa após a reunião. O novo líder do PT ressaltou que a sigla permanecerá atuante e engajada, reafirmando seu apoio ao governo atual. Essa mudança de liderança ocorre após a saída de Gleisi Hoffmann, que agora ocupa o cargo de secretária das Relações Institucionais.

Costa, ao assumir a presidência, expressou seu compromisso em fortalecer a atuação do partido, buscando um diálogo aberto entre os filiados. “O PT é um partido plural que tem concepções políticas ideológicas que vão desde pessoas que são comunistas, marxistas até cristãos progressistas, e é natural que nós tenhamos divergências. Agora, essas divergências precisam ser tratadas com tranquilidade e transparência para que nós possamos, ao final desse processo, estarmos todos unidos em torno não somente das pautas que serão aprovadas, mas também dos nomes que vão compor a nova direção do partido”, disse. Ele acredita que a diversidade de opiniões pode ser uma força, desde que haja um foco comum em prol dos interesses do Brasil. A transição de liderança é vista como um momento crucial para o PT, que enfrenta desafios internos e externos. A expectativa é que, sob a nova presidência, o partido consiga se reestruturar e se preparar adequadamente para as próximas eleições.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA