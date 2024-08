Plano de governo de Nunes passa por última revisão; lançamento é previsto para próxima segunda-feira

Entre os pontos principais, estão aumento do efetivo da GCM, pré-escola integral e mobilidade; para construir o plano, a equipe do atual prefeito fez encontros de escuta com a população e mais de 32 reuniões

RUBENS SUZUKI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para Nunes, previsão é continuar obras de investimento em infraestrutura e mobilidade



O plano de governo do candidato a reeleição e atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deve ser lançado na próxima segunda-feira (12), em evento. Nesta terça (6), a equipe que coordena o assunto vai ser reunir no fim do dia para acertar os últimos detalhes e fazer uma revisão de todos os pontos. Segundo pessoas envolvidas no desenvolvimento do plano, o foco do texto estará em três pontos principais: educação, saúde e segurança pública. Na educação, a ideia é a implantação de escola de tempo integral para o ensino fundamental — crianças de 4 e 5 anos. Atualmente, o período integral existe para todas as crianças de 0 a 3 anos, mas, depois, se torna meio período. Já na saúde, a ideia é ampliar o número de médicos de especialidades nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, com foco na ronda escolar e nas regiões periféricas. Além disso, a previsão é continuar obras de investimentos em infraestrutura e mobilidade — como o BRT da radial leste e Aricanduva que são obras importante de mobilidade.

Para construir o plano de governo, a equipe de Nunes fez encontros de escuta com a população. Ao todo, foram realizadas 32 reuniões, uma em cada subprefeitura, além de encontros em regionais. De acordo com pessoas envolvidas na campanha, mais de 20 mil pessoas compareceram às reuniões presenciais. A população também pode contribuir com o “Fala aí”, por aplicativo, que recebeu mais de 70 mil acessos. Quem encabeça os trabalhos é o ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Outros candidatos, como o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, já registraram o plano de governo. No caso do parlamentar, entre as propostas, educação, segurança pública e saúde também figuram entre os três principais pontos. Boulos propõe dobrar o efetivo da GCM, expandir o ensino integral para todas as escolas municipais no modelo dos CÉUS e zerar a fila de espera da saúde com uma inspiração no programa Mais Médicos, também com foco na contratação de especialistas.

A sociedade civil participou por meio de plenárias públicas que, segundo a campanha, chegaram a reunir mais de 12 mil pessoas. O programa está desenvolvido em cinco eixos (saúde, educação, meio ambiente, segurança urbana e empregabilidade). Marina Helena, do NOVO, também já registrou o plano de governo. O documento está divido em quatro eixos: segurança pública, economia, serviços públicos em parceria com a iniciativa privada e melhorar as condições de vida da população.