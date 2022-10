Polícia Civil de SP identifica suspeitos de tiroteio em Paraisópolis e diz que dupla acuou PMs

Felipe Lima, morto durante confronto armado com policiais, foi reconhecido como autor de outros dois roubos; Rafael Almeida estava foragido após deixar o sistema penitenciário em uma saída temporária

Jovem Pan News Polícia militar em ação durante tiroteio que ocorreu em Paraisópolis durante agenda do candidato Tarcísio de Freitas



A Polícia Civil de São Paulo realizou uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 18, para informar o andamento das investigações do tiroteio que aconteceu na última segunda-feira, 17, em Paraisópolis, enquanto o candidato Tarcísio de Gomes Freitas (Republicanos) cumpria agenda. De acordo com informações da delegada Elisabete Sato, diretora da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), os dois suspeitos que encontravam-se em uma moto XRE-300 prata, momentos antes do início dos disparos, foram identificados. Trata-se de Felipe Lima, morto durante o conflito armado e reconhecido como autor de outros dois roubos, e Rafael Almeida, que cumpria pena e não retornou ao presídio após ser liberado em uma ‘saidinha’ de dia das mães, em 2017. “A principal hipótese seria de uma eventual intimidação pela presença dos policiais militares dentro da comunidade. Os policiais militares ficaram acuados”, ressaltou a oficial. A agente informou que, pelo menos, 20 suspeitos armados participaram da ação utilizando 10 motos. “Eles [suspeitos] foram circulando aquele perímetro com armas longas. Nós vimos indivíduos a pé, passando armas uns para os outros. De cima, pela janela, o colega percebeu os dois de moto passando com um volume na cintura e percebemos que ambos estavam armados. Foi dado esse alerta à equipe do candidato e, logo em seguida ouve-se, no final da rua, próximo à rua Ernest, uma rajada de tiros. Ali, já criou-se uma situação constrangedora para todos”, informou. A delegada ressaltou que diligências foram realizadas após o término da ação policial e que um inquérito foi instaurado para apurar a motivação dos suspeitos com a ação criminosa.