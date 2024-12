Tarcísio destaca privatizações em balanço de dois anos de governo em São Paulo

Durante sua análise, governador mencionou iniciativas como os leilões do Rodoanel Norte, da Rota Sorocabana e do Lote Litoral Paulista, além da concessão de serviços lotéricos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um balanço de seu governo ao completar dois anos à frente do Estado. Ele enfatizou a importância das privatizações e das parcerias público-privadas. “Estamos trazendo R$ 780 bilhões em novos investimentos”, disse. O crescimento do PIB paulista, que alcançou 3,5% neste ano, superou o desempenho do Brasil e de diversas nações, posicionando o Estado como a terceira maior economia da América Latina, caso fosse um país.

Durante sua análise, governador mencionou iniciativas como os leilões do Rodoanel Norte, da Rota Sorocabana e do Lote Litoral Paulista, além da concessão de serviços lotéricos que têm como objetivo financiar o setor de saúde. Tarcísio também destacou a Parceria Público-Privada (PPP) voltada para a construção e manutenção de escolas, onde a iniciativa privada ficará encarregada da operação e da qualidade dos serviços prestados.

Um dos projetos mais significativos citados pelo governador foi a privatização da Sabesp, que ele considera fundamental. O novo contrato de concessão deve assegurar R$ 260 bilhões em investimentos voltados para o saneamento básico. Para o próximo ano, Tarcísio anunciou a previsão de R$ 15 bilhões em novos investimentos, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do Estado.

Além das privatizações, o governador abordou a reestruturação administrativa, que incluiu a extinção de secretarias e uma redução de 20% nos cargos públicos. Ele também discutiu a diminuição de benefícios fiscais, informando que um terço deles não será prorrogado, como parte de uma estratégia para otimizar os recursos do Estado e promover uma gestão mais eficiente.

Publicado por Luisa dos Santos