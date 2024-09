Polícia Federal descobre áudios que revela esquema de propinas com juízes do Tocantins

Gravações da PF mostram oficiais do TJ-TO insatisfeitos com pagamentos de propina em esquema de venda de sentenças

Divulgação/Polícia Federal A Operação Máximus, que teve início em 23 de agosto, resultou em mandados de prisão e buscas em diferentes estados do Brasil



A Polícia Federal (PF) descobriu gravações que evidenciam a insatisfação de juízes do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO) em relação a pagamentos de propina parcelada, que fazem parte de um esquema de venda de sentenças. Os investigadores classificaram os áudios como “estarrecedores”, revelando a gravidade da situação. A Operação Máximus, que teve início em 23 de agosto, resultou em mandados de prisão e buscas em diferentes estados do Brasil. Entre os alvos da investigação estão o desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, sua família e as desembargadoras Etelvina Maria Sampaio Felipe e Angela Maria Ribeiro Prudente.

Os áudios obtidos pela PF mostram que os magistrados expressaram descontentamento com a forma e a lentidão dos pagamentos da suposta propina, que estaria ligada a interesses de uma mineradora. A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima, levando a PF a encontrar indícios de corrupção em diversos processos judiciais. Em resposta às acusações, Etelvina Felipe se manifestou publicamente, negando qualquer irregularidade e repudiando a associação de seu nome à operação. A situação continua a ser monitorada pelas autoridades, que buscam esclarecer todos os detalhes do caso.

