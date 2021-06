Polícia Federal prende três pessoas em operação contra ataque cibernético ao STF

De acordo com as autoridades, o objetivo agora é identificar demais integrantes e as circunstâncias dos atos criminosos praticados

Valter Campanato/Agência Brasil Os investigados vão responder, de acordo com as participações, pelos crimes previstos nos artigos 154-A, §3º e 288 do Código Penal



A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 8, a Operação LEET para desarticular a organização criminosa responsável por um ataque cibernético ao Supremo Tribunal Federal (STF) que aconteceu em maio. Três mandados de prisão temporária e outros cinco, de busca e apreensão, estão sendo cumpridos em Itumbiara (GO), Bragança Paulista (SP), Belém do São Francisco (PE), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Olinda (PE). De acordo com a PF, as investigações tiveram início após a identificação, por parte da equipe de tecnologia da informação do Supremo, de uma série de condutas suspeitas que indicavam que o endereço eletrônico do STF estaria sob um ataque hacker no início do mês de maio. Agora, o objetivo é identificar demais participantes e circunstâncias dos atos criminosos praticados. Os investigados vão responder, de acordo com as participações, pelos crimes previstos nos artigos 154-A, §3º e 288 do Código Penal. As penas, somadas, podem chegar a cinco anos de reclusão.