Políticos, economistas, empresários e ministros do STF e TCU estarão reunidos em Nova York, no EUA

Conferência abordará temas como liberdade e democracia

Conferência abordará temas como liberdade e democracia



O ex-presidente da República Michel Temer, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), economistas, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto e empresários estarão reunidos na próxima semana em Nova York, nos Estados Unidos em uma conferência do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). O chairman of the board do Lide, Luiz Fernando Furlan indica o que será debatido no encontro. Confira mais informações no vídeo abaixo: