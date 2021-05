Políticos se manifestam sobre a morte de Bruno Covas, vítima de câncer: ‘Jovem talento’

Nas redes sociais, Guilherme Boulos lamentou a morte de seu adversário nas eleições de 2020; Dilma Rousseff, Michel Temer e Arthur Lira também publicaram mensagens de pesar

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/01/2021 Bruno Covas faleceu neste domingo aos 41 anos, vítima de um câncer



Com a notícia da morte precoce do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, neste domingo, 16, em decorrência de um câncer, políticos de diversos partidos publicaram notas de pesar em homenagem ao tucano. João Doria, governador do Estado de São Paulo, afirmou que tê-lo como vice foi uma honra e que ele era uma pessoa de “voz sensata, sorriso largo e bom coração”. O senador José Serra afirmou que Bruno Covas “escreveu seu nome entre os melhores prefeitos da cidade”. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Covas, dizendo que o partido perdeu uma de suas mais promissoras e brilhantes lideranças. Seu adversário nas eleições de 2020 pela Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, postou uma mensagem em seu perfil no Twitter: “Lamento muito a morte do prefeito Bruno Covas. Tivemos uma convivência franca e democrática. Minha solidariedade aos seus familiares e amigos neste momento difícil. Vá em paz, Bruno”. Além dele, Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, ex-presidentes do Brasil, também se manifestaram em seus perfis nas redes sociais. “Lamento a morte do prefeito Bruno Covas, aos 41 anos de idade. O Brasil perdeu um dos seus promissores líderes políticos. Quero manifestar meus sentimentos ao filho Tomás e a toda família Covas, além dos militantes e dirigentes do PSDB”, publicou Dilma. Temer postou uma foto em que aparece ao lado do prefeito de São Paulo, afirmando que ele se foi muito jovem e que era uma pessoa afável e idônea.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lamentou profundamente a morte do tucano, e relembrou a época em que trabalharam juntos na Comissão de Constituição e Justiça, quando Bruno Covas exerceu mandato como deputado federal. Lira ainda ressaltou a gestão do prefeito de São Paulo no combate à pandemia de Covid-19. “Admiro a forma aguerrida como conduziu a pandemia na maior cidade do País e como fez sua campanha de eleição para a prefeitura. Meus sentimentos aos familiares, amigos e em especial ao seu filho Tomás”, escreveu Lira em seu perfil no Twitter. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se manifestou em nome do Congresso Nacional. Em nota de pesar, Pacheco afirmou que “Covas era, sem dúvida, um dos maiores quadros da nossa geração, representante dos ideais da social democracia, valores defendidos pelo seu partido, o PSDB, que teve entre os fundadores o seu avô, Mário Covas”. O senador também relembrou o tempo em que ambos eram deputados e conviveram na Câmara até ele assumir o cargo de vice-prefeito de São Paulo, em 2017. “Uma carreira vitoriosa, tristemente interrompida hoje. Em nome do Congresso Nacional, expresso os meus profundos sentimentos de pesar ao seu filho, à sua família e à população de São Paulo”, finalizou Pacheco.

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, publicou nota se despedindo de “um grande amigo”. Para ele, a partida de Covas deixa uma “lacuna irreparável” e um legado de “dedicação à vida pública e ao bem comum. Nos deixa também um exemplo de muita força de vontade e coragem demonstradas nos últimos meses em sua luta pela vida”. O vereador também disse que jamais se esquecerá da última vez em que viu Bruno Covas, “quando ele sorriu mesmo na cama do hospital.” Leite encerrou a nota falando sobre Tomás Covas Lopes, filho de Bruno, de apenas 15 anos. “Que seu filho Tomás encontre forças para continuar vivendo. E lutando, sempre.” O vereador de São Paulo Eduardo Suplicy também publicou uma foto com Covas manifestando seu sentimento de pesar e afirmou que pretende homenageá-lo cuidando da cidade de São Paulo. “Vamos todos realizar um esforço para fazer desta cidade um exemplo de realização de justiça, solidariedade e dignidade para todos os paulistanos e paulistanas”, escreveu o petista. Suplicy também ofereceu solidariedade a Tomás. Um ponto em comum entre as mensagens é o apoio prestado ao filho do prefeito, que sempre esteve ao lado do pai e o acompanhou, inclusive, durante sua campanha de reeleição para a Prefeitura de São Paulo.

Confira as publicações de outros nomes da política:

Meu pesar pelo passamento de Bruno Covas.

Sua postura à frente da maior cidade do Brasil, com dedicação absoluta até o último minuto que pôde, serve de inspiração a todos na vida pública.

Que Deus o tenha e conforte a família. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 16, 2021

É sempre muito triste ver alguém muito jovem partir. @brunocovas tinha um futuro brilhante pela frente. Em pouco tempo na vida pública, demonstrou caráter, perseverança e coragem. Honrou cada voto que recebeu do povo paulista e, sem dúvida, sempre será um exemplo para todos 🙏 — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) May 16, 2021

Lamento o falecimento do jovem prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Trabalhador e muito dedicado ao povo paulistano, levou com brilhantismo a marca de seu avô, meu amigo Mario Covas, para a administração da cidade. Meus sentimentos aos familiares e amigos. — Ciro Gomes (@cirogomes) May 16, 2021