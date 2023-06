Popularidade digital de Lula despenca, e CPMI rejeita convocação de Dino; confira o que foi destaque na semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre o surto de febre maculosa em São Paulo e a prisão do principal suspeito de matar o ator Jeff Machado

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, participa da Inauguração do Edifício do Laboratório da UFABC, em 02/06/2023



Uma pesquisa realizada pela consultoria Quaest revelou que as críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) causaram a queda do petista nas redes sociais. Segundo o levantamento divulgado na última quinta-feira, 15 de junho, a visibilidade de Lula passou por diversas oscilações entre os meses de abril e junho, decolando após o anúncio do aumento do salário mínimo e da viagem a Portugal. No entanto, após chamar o governo Bolsonaro de “praga de gafanhotos”, houve uma queda acentuada da popularidade do petista nas redes.

Também nesta semana, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro rejeitou o pedido de convocação de Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e do atual ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB). Para o presidente da CPMI, Arthur Maia (União Brasil), a postura do colegiado é “constrangedora” e pode ser classificada como um “tapa na cara da opinião pública”.

Confira esses e outros destaques da semana no Ponto Final: