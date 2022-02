Marcelo Ramos acertou filiação ao PSD para manter distância do ‘projeto Bolsonaro’

Vice-presidente da Câmara deixou o PL após a filiação do presidente Jair Bolsonaro; integrante da cúpula do Legislativo, o parlamentar do Amazonas é um crítico ferrenho da gestão federal

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados À Jovem Pan, vice da Câmara disse que PSD está 'afastado do projeto Bolsonaro'



O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (AM), anunciou, nesta quinta-feira, 3, sua filiação ao PSD. O parlamentar do Amazonas deixou o PL em dezembro, após a entrada do presidente Jair Bolsonaro na legenda comandada por Valdemar Costa Neto, preso e condenado no escândalo do Mensalão. Integrante da cúpula do Legislativo, Ramos é um crítico ferrenho da gestão federal e apontou uma “incompatibilidade” com a agenda da sigla, que trabalhará pela reeleição do mandatário do país. À Jovem Pan, o deputado explicou por quais motivos decidiu migrar para o partido presidido por Gilberto Kassab.

“Um partido que me mantém no centro, que é o meu lugar. Que vai se construindo com alguns dos melhores quadros do país. Que está afastado do projeto Bolsonaro. Além da questão eleitoral no Amazonas que me possibilita uma disputa em boas condições”, disse à reportagem. Questionado pela Jovem Pan sobre o cenário político em seu Estado, Marcelo Ramos afirmou que apoiará o governador Wilson Lima (PSC), que tentará a reeleição. Lima é apontado como um dos poucos gestores estaduais simpáticos ao Palácio do Planalto. Para o vice da Câmara, porém, isto não será um problema.

“O senador Omar Aziz, presidente do PSD no Amazonas, já decidiu que o partido não vai se coligar com ninguém. Além disso, não vejo o governador Wilson Lima como um bolsonarista. Ele é um entusiasta da vacina e adotou medidas restritivas quando necessário, algo totalmente contrário à agenda do presidente da República. Agora, quando e se ele se associar a Bolsonaro e estiver com o presidente, eu não estarei no mesmo palanque”, afirma Marcelo Ramos.