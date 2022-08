Posse de Moraes no TSE amanhã deve reunir Lula e Bolsonaro

Ato no Tribunal Superior Eleitoral irá contar com a presença de todos os ex-presidentes da República como Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff e Michel Temer

O evento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que marcará a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente da Corte, agendado para acontecer nesta terça-feira, 16, irá contar com a presença dos líderes nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais seste ano: Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Através da assessorira, o petista confirmou ao órgão eleitoral que irá comparecer à posse de Moraes, bem como o atual presidente da República, que já realizou ataques ao magistrado em outras opostunidades. Além dos presidenciáveis, a posse do novo presidente do TSE deverá marcar o encontro de antigos políticos como a ex-presidente Dilma Rousseff e de Michel Temer – antigos aliados que tornaram-se adversários após o processo de impeachment da petista em 2016. Todos os ex-chefes do Executivo federal – como José Sarney (MDB) e Fernando Collor de Mello (PTB) vão comparecer ao ato. Cerca de 20 governadores, parlamentares e autoridades do Judiciário também estarão presentes no ato que irá oficializar Alexandre de Moraes como novo comandante da Corte eleitoral.