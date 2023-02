Posse na Câmara dos Deputados é interrompida após pai de Arthur Lira passar mal

Benedito de Lira, de 80 anos, acompanhava cerimônia no plenário quando desmaiou

Reprodução / TV Câmara Benedito Lira é retirado do plenário da Câmara após passar mal



A cerimônia de posse dos eleitos e reeleitos para a 57ª legislatura da Câmara dos Deputados foi temporariamente suspensa nesta quarta-feira, 1, após o pai de Arthur Lira (PP-AL), atual presidente da Casa, passar mal e desmaiar. Benedito de Lira, de 80 anos, ex-senador e atual prefeito de Barra de São Miguel, no Alagoas, acompanhava a chamada nominal dos deputados para o juramento de posse quando passou mal. Deputados sinalizaram ao presidente Arthur Lira, que falou no microfone: “É meu pai”. Depois, acionou os brigadistas da Casa. A equipe do departamento médico retirou Benedito de Lira do local, e o deputado federal Átila Lins (PSD-AM), que fazia a chamada de deputados eleitos, suspendeu a sessão. A chamada nominal foi retomada por volta das 11h, cerca de 15 minutos deputados da interrupção, sob a presidência de Lins, deputado com mais mandatos.