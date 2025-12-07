Jovem Pan > Notícias > Política > Preço para desistir de candidatura é ‘Bolsonaro livre’, diz Flávio

Preço para desistir de candidatura é ‘Bolsonaro livre’, diz Flávio

Senador do PL do Rio disse que a escolha pelo seu nome como pré-candidato a presidente é ‘muito consciente’ e ‘não tem volta’ dentro do atual cenário

  • Por Jovem Pan
  • 07/12/2025 22h06 - Atualizado em 07/12/2025 22h14
Lula Marques/ Agência Brasil FLÁVIO BOLSONARO O senador rejeitou a possibilidade de renunciar à pré-candidatura em favor de outra chapa neste momento

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse em entrevista à TV Record que o preço para desistir de ser candidato a presidente em 2026 é ter o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), “livre, nas urnas”. Flávio afirmou, de acordo com a TV Record, na entrevista que será exibida neste domingo (7), que o “preço é justiça com quase 60 milhões de brasileiros que foram sequestrados, estão dentro de um cativeiro, neste momento, junto com Jair Messias Bolsonaro”. O senador do PL do Rio disse que a escolha pelo seu nome como pré-candidato a presidente é “muito consciente” e “não tem volta” dentro do atual cenário do pai preso e inelegível.

“Óbvio que não tem volta. A minha pré-candidatura à Presidência da República é muito consciente”, declarou. Mais cedo, Flávio afirmou que tinha “um preço” para retirar a candidatura e que a anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 fazia parte da negociação. O senador do PL, no entanto, disse na ocasião que não era apenas a anistia, sem divulgar quais outras eventuais reivindicações.

Flávio revelou a nova condição para retirar sua candidatura – “Bolsonaro livre e nas urnas” -, ao ser perguntado se a anistia já seria o suficiente para desistir. O senador rejeitou a possibilidade de renunciar à pré-candidatura em favor de outra chapa neste momento. “O nome Flávio Bolsonaro está colocado e não sai”, declarou. Jair Bolsonaro cumpre pena após condenação de mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

*Com informações do Estadão Conteúdo

