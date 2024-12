Prefeito de Belo Horizonte sai da UTI e deve deixar hospital nos próximos dias

Fuad Noman havia sido internado devido a diarreia e sangramento intestinal, por causa de sua saúde, ele não pôde comparecer à cerimônia de diplomação

Rodrigo Clemente/PBH Fuad Noman foi hospitalizado pela segunda vez em dezembro



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD, foi transferido da UTI para um quarto na Rede Mater Dei de Saúde, após apresentar melhora em seu estado de saúde. Ele havia sido internado devido a diarreia e sangramento intestinal, mas já está se recuperando e deve receber alta nos próximos dias.

Esta é a segunda vez que Fuad Noman é hospitalizado em dezembro. Anteriormente, ele havia sido tratado por pneumonia e sinusite. Em novembro, o prefeito também passou por internação em decorrência de neuropatia periférica. Aos 77 anos, Fuad revelou em julho que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin, mas informou que não precisaria mais de sessões de quimioterapia.

Antes de ser internado, o prefeito não pôde comparecer à cerimônia de diplomação, devido a questões de saúde. No entanto, ele compartilhou uma foto do seu diploma em suas redes sociais, onde comentou que estava se recuperando bem e otimista com sua recuperação.

