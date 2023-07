Prefeito de Osasco tem alta aprovação, mas está fora da disputa e deixa eleição embolada, segundo pesquisa

Atual prefeito é aprovado por 79,1% dos eleitores, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas; cenários mostram empate técnico entre candidatos

URIEL PUNK/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Lins foi reeleito prefeito de Osasco na última eleição municipal



A gestão do prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), é aprovada por 79,1% dos eleitores do município, segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 25. De acordo com a pesquisa, apenas 18,4% reprovam a gestão do atual chefe do Executivo municipal. Outros 2,5% não souberam ou não opinaram. Ainda segundo o levantamento, 60% da população considera a gestão boa ou ótima. Apenas 10,2% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima. Por ter sido reeleito no último pleito, Rogério Lins não vai concorrer na próxima eleição, deixando a eleição na cidade embolada. A pesquisa mostra um empate técnico entre Gerson Pessoa (Podemos) e Dr. Lindoso (PSC). A pesquisa aponta três cenários. Na primeira, Gerson Pessoa aparece na liderança com 25,2% , contra 20,1% de Lindoso. Emidio de Souza (PT) e Fábio Teruel (MDB) aparecem na sequência com 15,6% e 15,4%, respectivamente. Simony dos Anjos (PSOL) aparece com 3,4%. Já o segundo cenário aponta um novo empate técnico entre Pessoa e Lindoso, que aparecem nas primeiras posições com 28,5% e 25,3%, respectivamente. Emidio de Souza (18,4%) e Simony dos Anjos (5,1%) estão em terceiro e quarto. No terceiro cenário da pesquisa, a disputa entre Gerson Pessoa e Dr. Lindoso é ainda mais equilibrada. Gerson lidera com 28,9%, contra 28,4% de Lindoso. João Paulo Cunha (PT) surge em terceiro, com 10,3% e Simony dos Anjos com 6,9%. Foram ouvidos 712 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais.