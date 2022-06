Prefeito de São Paulo nega aumento na tarifa dos transportes em 2022

Posicionamento ocorre um dia após a greve de cobradores e motoristas de ônibus; repasse às empresas pode ultrapassar R$ 4 bilhões com a alta dos salários e combustíveis

Governo do Estado de São Paulo - 14/11/2021 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes falou sobre a greve dos cobradores e motoristas de ônibus que paralisou a capital paulista



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou nesta quinta-feira, 30, que a prefeitura não planeja aumentar a tarifa dos transportes na capital paulista. Segundo o mandatário, o repasse do subsídio às empresas poderá ultrapassar os R$ 4 bilhões – em 2021, o valor foi de R$ 3,3 bilhões – em decorrência da alta salarial e do preço dos combustíveis. A decisão, de acordo com Nunes, ocorreu após uma conversa com o governador Rodrigo Garcia (PSDB). “Ele não vai aumentar o trem e o metrô, e a Prefeitura não fará aumento da tarifa neste ano”, pontuou. Mesmo com a alta no preço da gasolina, o chefe do Executivo municipal ressaltou que a tarifa dos transportes está sem aumento desde 2020. A afirmação ocorre um dia após a paralisação de cobradores e motoristas – que se recusaram a trabalhar na última quarta ao reivindicar o pagamento de Plano de Lucros e Resultados (PLR) e a hora de almoço remunerada. Por fim, a Justiça considerou a greve como ‘abusiva’ e ordenou o retorno imediato às atividades. Nunes classificou o episódio como “irresponsável” do Sindmotoristas e um “desrespeito” com a cidade. “Uma falta de comprometimento com a coisa pública, que não se espera de um sindicato”, disse.