Rua 25 de Março é fechada em SP; prédio que pegou fogo corre risco de queda

Reprodução/Jovem Pan News Prédio que originou os incêndios na região da 25 de Março corre o risco de desabar



A Defesa Civil fechou e isolou parte da rua 25 de Março, via localizada no bairro da Sé, na região central de São Paulo. A evacuação parte de uma determinação urgente do Corpo de Bombeiros de evacuação da região porque o prédio que originou um incêndio na região corre o risco de colapsar. Foram pelo menos 20 imóveis interditados. Bombeiros trabalham há mais de 36 horas para conter as chamas que atingiram quatro prédios da região próxima ao centro comercial.

O fogo começou por volta das 21h do último domingo, 10, no prédio comercial de número 95 da rua Barão de Duprat, que possui oito andares, e se espalhou por outros edifícios, incluindo uma igreja antiga, que já desmoronou parcialmente, e duas lojas. No início da manhã desta terça-feira, 12, ainda não havia o risco de colapso do prédio e a rua 25 de Março chegou a ser liberada para circulação e comércio. Mais de 3 mil comerciantes foram prejudicados por causa do incêndio que se estende desde o final de semana.

#JPURGENTE | Defesa Civil interdita pelo menos 20 imóveis na 25 de Março por risco de colapso de prédio que pegou fogo; bombeiros trabalhavam há mais de 30 horas para conter incêndio 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/LNr45g06BW — Jovem Pan News (@JovemPanNews) July 12, 2022

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini