Prefeito de SP defende internação compulsória para usuários de crack

Ricardo Nunes afirmou que mais da metade dos usuários de drogas situados na região estão com pulmões comprometidos; emedebista se reunirá com o governador Tarcísio de Freitas para tratar sobre o tema

Isac Nóbrega/PR - 24/02/2022 Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou sobre a situação dos dependentes químicos da cracolândia



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu a internação de usuários que consomem crack a mais de cinco anos, mesmo que de forma compulsória. Segundo o prefeito da maior cidade do pais, existe um estudo que mostra que 51% das pessoas da região da cracolândia estão com os pulmões comprometidos. Por isso, a prioridade é o tratamento desses dependentes. “A gente não pode desconsiderar a realidade dos fatos. Quem está no consumo a mais de cinco anos, os estudos mostram que o poder público precisa dar um atendimento. E se o atendimento for a internação involuntária, internação compulsória, unidade terapêutica, o poder público dará o atendimento necessário. O que não podemos ter são pessoas jogadas na rua, se consumindo com o crack, buscando uma situação que ele sozinho não consegue e ele se debilita até chegar à morte. Ainda de acordo com o prefeito, 57% das pessoas na cracolândia estão lá a mais de 5 anos e 27% estão a mais de 10 anos. Uma reunião está prevista para o próximo dia 23 de janeiro, entre a prefeitura e o governo de São Paulo para tratar sobre a questão da cracolândia. Também serão convidados representante Mistério Público, poder Judiciário, médicos, especialistas do assunto, além da sociedade civil. Na reunião, deverá ser lançado um projeto com detalhamento das ações previstas pelas duas gestões. A promessa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) é ofertar mais vagas em clínicas terapêuticas. Um convênio entre governo e prefeitura disponibiliza, desde o início de 2022, cerca de 1.400 vagas para dependentes químicos em comunidades terapêuticas.

*Com informações do repórter David de Tarso