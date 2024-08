Prefeito de Teresina dá cabeçada em adversário durante debate

Francinaldo Leão, do PSOL, fez denúncia de agressão em delegacia; Dr. Pessoa afirma que é vítima constante de ataques contra sua honra e que, embora seja contra a violência, ‘é humano e verdadeiro com seus sentimentos’

Reprodução/Band O prefeito Dr. Pessoa, candidato à reeleição em Teresina, desfere cabeçada em Francinaldo Leão, do PSOL



O debate promovido pela Rede Bandeirantes em Teresina ganhou contornos de agressão quando o prefeito Dr. Pessoa, do PRD, atacou o candidato Francinaldo Leão, do PSOL. Durante a discussão, o prefeito se aproximou de Leão e desferiu uma cabeçada. “Estou sendo agredido”, reclamou o psolista. Dr. Pessoa, que possui uma trajetória como médico e professor, já ocupou cargos como vereador e deputado estadual. Recentemente, ele se filiou ao PRD após deixar o Republicanos. Já Leão é um dos fundadores do PSOL no Piauí e atualmente trabalha como motorista de aplicativo. Após deixar o estúdio da emissora, ele se dirigiu a uma delegacia e registrou denúncia de agressão. “Fui agredido pelo atual gestor de Teresina por fazer a pergunta que todo cidadão teresinense gostaria de ter feito: sobre o abandono da saúde pública. Fui atacado por defender os direitos da nossa periferia, por dar voz a quem muitas vezes é silenciado. Mas saibam de uma coisa: não vão me calar. Apesar do descontrole do prefeito, minha luta seguirá para que cada cidadão seja ouvido e tenha seus direitos sociais respeitados”, disse.

Pessoa, por sua vez, alegou em nota que é vítima constante de “ataques que ferem sua honra e dignidade”. Além disso, o comunicado afirma que, no dia 23 de julho, o prefeito divulgou uma carta aberta às autoridades policiais na qual denunciava as inverdades contra a sua gestão e vida pessoal. Isso teria enervado o atual gestor de Tersina durante o debate. “No debate, o prefeito voltou a sofrer ataques por parte dos candidatos que fazem uma oposição desmedida e sem ética, que tenta, a qualquer custo, desestabilizá-lo, com todo tipo de provocações. Ele manteve sua postura calma e serena, até que, diante de mais uma provocação, reage a uma violência verbal de seu opositor. O prefeito é contra a violência, mas é humano e verdadeiro com seus sentimentos.”

Em meio a esse clima tenso, Dr. Pessoa também fez declarações sobre seu patrimônio, que teve um crescimento expressivo nos últimos anos. De acordo com suas informações financeiras, o valor de seus bens saltou de R$ 390,9 mil em 2020 para R$ 1,4 milhão, representando um aumento de 258%. As eleições municipais de 2024 se aproximam, com o primeiro turno agendado para o dia 6 de outubro.

Veja vídeo:

Enquanto isso, no debate do Piauí O PREFEITO DE TERESINA DEU UMA CABEÇADA NO RIVAL hahuauhauhuhauhauhauha pqp que absurdo pic.twitter.com/hxW0p8sRmh — Paulo (@pauloap) August 9, 2024

