Prefeito e esposa de cidade do interior de SP morrem em acidente de carro

Nelson Antonio Rozani, prefeito de Vista Alegre do Alto, e sua esposa, Fátima Rozani, colidiram com um caminhão na rodovia Engenheiro Thyrso Micali

Reprodução/X Tarcísio de Freitas, prestou homenagem a Nelson e à primeira-dama nas redes sociais



O prefeito de Vista Alegre do Alto, Nelson Antonio Rozani (Podemos), e sua esposa, Fátima Rozani, morreram em um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (23), informou a prefeitura da cidade.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem, o veículo colidiu com um caminhão na altura do km 9,2 da Rodovia Engenheiro Thyrso Micali (SP 319), no sentido leste, no município de Taquaritinga, por volta das 22h35. No carro estavam o prefeito, sua esposa e Rita Rozani, secretária de Desenvolvimento Social da cidade. Ela sobreviveu ao acidente.

A prefeitura declarou luto oficial pela morte de Nelson, além de manifestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas. “A memória e os ensinamentos deixados por Nelson e Fátima permanecerão vivos na história de Vista Alegre do Alto, como exemplo de dedicação, compromisso e amor pela cidade”, diz o comunicado oficial da prefeitura.

Nelsinho Rozani, como era conhecido, era engenheiro agrimensor, técnico agrícola e gestor de agronegócios. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou homenagem a Nelson e à primeira-dama nas redes sociais. Ele se solidarizou com os familiares e amigos. “É difícil encontrar palavras diante de uma perda tão repentina e dolorosa”, escreveu.

Também disse que seguem orações para Rita Rozani, que segue internada, segundo Tarcísio.